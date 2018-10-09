Городокщина культурная

О том, как в Городокском районе реализуется государственная программа «Культура Беларуси» на 2016-2020 г. г., шла речь на седьмой очередной сессии районного Совета депутатов 28 созыва, которая прошла 5 октября — в Городокском ГДК. Перед началом сессии депутаты и приглашенные ознакомились с выставкой «Достижения Городокщины в области культуры».



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