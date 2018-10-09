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Беларусь и Россия согласуют новую стоимость газа
10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь рассчитывает договориться с Россией о цене на газ к середине следующего года. Стороны уже начали согласовывать новую стоимость голубого топлива. Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил на открытии энергетического и экологического форума в Минске, сообщает «МИР 24».
На форуме белорусские и зарубежные компании представили свои технические разработки. Среди них – первый электромобиль республики, бесшовные трубы для добычи полезных ископаемых – они почти не наносят вред природе, а также новые беспилотники, которые будут следить за состоянием линий электропередач и помогут оперативно устранить неполадки.
Белорусский энергетический и экологический форум собрал около 300 организаций из 16 стран. Главная тема встречи – внедрение новых технологий.
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Стороны рассчитывают договориться к середине следующего года. В настоящее время уже созданы рабочие группы с привлечением профильных министерств.
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