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Беларусь и Россия согласуют новую стоимость газа

10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь рассчитывает договориться с Россией о цене на газ к середине следующего года. Стороны уже начали согласовывать новую стоимость голубого топлива. Об этом министр энергетики Виктор Каранкевич заявил на открытии энергетического и экологического форума в Минске, сообщает «МИР 24». 

«Созданы рабочие группы Российской Федерации и Беларуси с привлечением профильных министерств. Они должны подготовить и внести предложения в протокол международный по изменениям в ценовое соглашение 2011 года. Но это пока на начальной стадии организована работа. С учетом договоренностей, достигнутых в апреле, такой документ должен быть подготовлен до первого июля 2019 года», – отметил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

На форуме белорусские и зарубежные компании представили свои технические разработки. Среди них – первый электромобиль республики, бесшовные трубы для добычи полезных ископаемых – они почти не наносят вред природе, а также новые беспилотники, которые будут следить за состоянием линий электропередач и помогут оперативно устранить неполадки. 

«Есть участки, где не пройти: болотистые, лесные участки. А мы в реальной обстановке все это делаем с воздуха, быстро, надежно и точно», – сказал заместитель генерального директора компании по производству летательных аппаратов Сергей Костевич.

Белорусский энергетический и экологический форум собрал около 300 организаций из 16 стран. Главная тема встречи – внедрение новых технологий. 



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Теги: Минск
 
 
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Стороны рассчитывают договориться к середине следующего года. В настоящее время уже созданы рабочие группы с привлечением профильных министерств.
 
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