Чем опасен аспирин

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Свойства лекарства

Опасность препарата

Новые и старые открытия

Полтора века назад химики выделили из нее салициловую кислоту, позже с ее помощью синтезировали аспирин, способный бороться с жаром и воспалением. И с тех пор медики всего мира продолжают исследовать это лекарство, каждый раз делая невероятные открытия.Аспирин — это запатентованное торговое название препарата, который в России известен, как ацетилсалициловая кислота. Все знают, что она - прекрасное жаропонижающее и противовоспалительное средство. Одновременно с этим, не являясь анальгетиком, данное лекарство имеет обезболивающий эффект, который достигается как прямым воздействием на медиаторы в зоне воспаления, так и влиянием на центральную нервную систему. В этом плане, ацетилсалициловая кислота — спасение для ревматоидных больных, ведь воздействовать на хрящевую ткань могут очень мало химических соединений. Кроме того, ацетилсалициловая кислота разжижает кровь и, таким образом, предохраняет сосуды от возникновения тромбов. А еще она уменьшает ее вязкость, что, во-первых, понижает внутричерепное давление, а во-вторых, уменьшает риск развития варикозной болезни. Отечественные кардиологи многие годы используют этот препарат в сочетании с другим жаропонижающим лекарством, как надежный блокатор повторных инсультов у больных с пораженной сердечно-сосудистой системой.И все-таки, ацетилсалициловая кислота, помимо своих несомненных достоинств, признается врачами весьма опасным лекарством. Считается, что у нее повышенная кислотность, которая способна «обжигать», то есть, повреждать слизистые оболочки пищеварительных органов, и этим вызывает гастрит, провоцирует появление язв. На самом деле, химические соединения препарата блокируют ферменты, вызывающих воспалительные процессы, но эти же вещества составляют слизистый слой желудочно-кишечного тракта и поэтому, под воздействием лекарства, истощаются. Таким образом, действительно желудку наносится урон, при частом приеме препарата, да еще в больших дозах возникают сильные опоясывающие боли, рези, тошнота. Но точно также действует большинство других противовоспалительных средств, поэтому их прием всегда строго дозирован.И вот научный мир потрясло новое открытие, сделанное при очередном тестировании аспирина. Дело в том, что в США, по рекомендации своих врачей, более половины взрослого населения для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ежедневно принимает по несколько таблеток аспирина. Соответственно, американские ученые весьма внимательно исследуют его свойства. Статья, опубликованная в «Journal of the Royal Society Interface» сообщает, что это лекраство, возможно, увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток. Медики провели лабораторные испытания препарата на двух группах тканей и выяснили, что опухолевые клетки, не подвергавшиеся воздействию ацетилсалициловой кислоты воспринимают различные противораковые препараты и позитивно реагируют на них, в отличие от опухолевых клеток, леченных аспирином. Согласно результатам анализов, в этих тканях зафиксированы мутации, благодаря которым повышается доля раковых клеток, устойчивых к соответствующим лекарственным средствам. Но это открытие еще требует доказательств, основанных на клинических испытаниях на животных.Между тем, несколько лет назад профессор Оксфордского университета, обследовав большую группу больных, обнаружил, что регулярный прием аспирина сокращает риск развития рака кишечника на 40%, онкологических заболеваний горла и пищевода на 60%, рака простаты на 10% и рака лёгких на 30%. Российские онкологи также подтвердили пользу ацетилсалициловой кислоты при лечении раковых больных, но при этом выявили кратковременность эффекта: как только прием препарата прекращался, опасность развития раковых клеток возобновлялась.Но это не единственные открытия, сделанные в области исследования ацетилсалициловой кислоты. Не случайно многие известные косметические фирмы уже начали использовать этот препарат для составления различных кремов. Все свойства аспирина еще до конца не изучены, но производители догадываются о его большом потенциале и обязательно извлекут из этого лекарства максимум пользы.