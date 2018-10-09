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С коммуникациями, близко к Минску, изъятые: какие участки будут продавать с аукциона в ноябре
На торги, которые в ноябре
Самая высокая стартовая цена у надела № 5, расположенного в агрогородке Сеница (Сеницкий сельсовет), — 63 тысячи рублей. Площадь участка 15 соток. Из коммуникаций — электричество, газ и водопровод.
В Мачулищах предлагают три участка со всеми коммуникациями включая канализацию. Начальная цена — от 44,5 тысячи рублей.
Самый бюджетный лот предстоящих торгов — участок в деревне Касынь (Папернянский сельсовет). Стартовая цена за 15 соток земли с электричеством и газом — 18 тысяч рублей.
Отдельно пройдут торги по изъятым участкам. На этот раз предложено всего три лота. Два их них расположены в агрогородке Хатежино — лоты 2 и 3. Площадь участков — 15 соток. В графе «инженерная инфраструктура» стоит прочерк. На обоих участках есть не завершенные строительством незаконсервированные капитальные строения — жилые дома, с готовностью жилой дом, готовность строения — 12%). Начальная цена от 45,6 тысяч рублей.
Еще один изъятый участок с не завершенным строительством незаконсервированным капитальным строением предлагают в деревне Старое Село (Хатежинский сельвет). Стартовая цена надела в 15 соток без коммуникаций — 28 тысяч рублей.
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Самые дорогие - близко к столице и со всеми коммуникациями.
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