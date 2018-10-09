С коммуникациями, близко к Минску, изъятые: какие участки будут продавать с аукциона в ноябре

На торги, которые в ноябре пройдут в Минском областном центре инвестиций и приватизации, выставили 14 участков в Минском районе с начальной ценой от 18 тысяч рублей. Также на аукцион попали три участка , изъятые у владельцев, которые не уложились в сроки по строительству домов и их консервации.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Самая высокая стартовая цена у надела № 5, расположенного в агрогородке Сеница (Сеницкий сельсовет), — 63 тысячи рублей. Площадь участка 15 соток. Из коммуникаций — электричество, газ и водопровод.



Изображение: rlt.by

В Мачулищах предлагают три участка со всеми коммуникациями включая канализацию. Начальная цена — от 44,5 тысячи рублей.



Изображение: rlt.by

Самый бюджетный лот предстоящих торгов — участок в деревне Касынь (Папернянский сельсовет). Стартовая цена за 15 соток земли с электричеством и газом — 18 тысяч рублей.

Отдельно пройдут торги по изъятым участкам. На этот раз предложено всего три лота. Два их них расположены в агрогородке Хатежино — лоты 2 и 3. Площадь участков — 15 соток. В графе «инженерная инфраструктура» стоит прочерк. На обоих участках есть не завершенные строительством незаконсервированные капитальные строения — жилые дома, с готовностью жилой дом, готовность строения — 12%). Начальная цена от 45,6 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Еще один изъятый участок с не завершенным строительством незаконсервированным капитальным строением предлагают в деревне Старое Село (Хатежинский сельвет). Стартовая цена надела в 15 соток без коммуникаций — 28 тысяч рублей.



Изображение: rlt.by

Аукционы пройдут 9 ноября в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. Документы для участия в торгах принимают до 5 ноября включительно.