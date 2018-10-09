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Слишком долгий сон так же плох, как и недосып
Результаты крупного исследования сна показали, что те, кто спит в среднем от семи до восьми часов в сутки, лучше справляются с задачами, чем те, кто спит меньше или больше, пишет
Статья опубликована в журнале
Оказалось, что при норме сна в семь-восемь часов все взрослые демонстрируют оптимальные результаты. Те, кто спал меньше или больше, имели худшие показатели в решении задач. А большинство участников, обозначивших, что спали четыре часа или меньше, выполняли тесты так, как если бы были почти на девять лет старше своего реального возраста.
Спать семь-восемь часов в сутки — общеизвестная медицинская рекомендация, но почти половина опрошенных сообщили, что спят меньше 6,3 часа ночью.
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Результаты самого крупного исследования сна показали, что те, кто спит в среднем от семи до восьми часов в сутки, лучше справляются с задачами, чем те, кто спал...
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