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Слишком долгий сон так же плох, как и недосып

10.10.2018 12:41 — Разное | Tut.by  
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Результаты крупного исследования сна показали, что те, кто спит в среднем от семи до восьми часов в сутки, лучше справляются с задачами, чем те, кто спит меньше или больше, пишет EurekAlert.org. А те, кто спал четыре часа или меньше, выполняли тесты так, словно были на девять лет старше реального возраста.


Фото: unsplash.com

Статья опубликована в журнале Sleep. В онлайн-исследовании, стартовавшем в июле 2017 года, участвовало более 40 тысяч человек со всего мира. Они отвечали на вопросы о возрасте, принимаемых лекарствах, уровне образования и других факторах, которые могли бы повлиять на их умственные способности. После испытуемые прошли несколько тестов.

Оказалось, что при норме сна в семь-восемь часов все взрослые демонстрируют оптимальные результаты. Те, кто спал меньше или больше, имели худшие показатели в решении задач. А большинство участников, обозначивших, что спали четыре часа или меньше, выполняли тесты так, как если бы были почти на девять лет старше своего реального возраста.

Спать семь-восемь часов в сутки — общеизвестная медицинская рекомендация, но почти половина опрошенных сообщили, что спят меньше 6,3 часа ночью.

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Результаты самого крупного исследования сна показали, что те, кто спит в среднем от семи до восьми часов в сутки, лучше справляются с задачами, чем те, кто спал...
 
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