В Светлогорске жителей оштрафовали за организацию флешмоба против местного завода

Борьба жителей Светлогорска против местного завода беленой целлюлозы даже не думает останавливаться. 15 сентября они провели флешмоб «За чистый воздух», потому что им не позволили устроить митинг на местном стадионе. 8 и 9 октября суд оштрафовал двух предполагаемых организаторов этого флешмоба – за несанкционированное массовое мероприятие, разумеется, пишет «Радыё Свабода».

На флешмобе 15 сентября в центре города собралось больше 150 жителей. Они пришли в медицинских масках и с зелеными шарами, символизируя вредный воздух из-за выбросов с завода. Милиция решила, что организаторы флешмоба – это правозащитница Алена Маслюкова и общественный активист Анатолий Змитрович. В их отношении составили протоколы.

8 октября суд оштрафовал Змитровича на 20 базовых величин (490 рублей). На следующий день на 25 базовых (612,5 рубля) оштрафовали и Маслюкову.

Маслюкова рассказала, что в качестве доказательства их вины суд использовал показания шести свидетелей, зачитав их показания, данные в милиции. Самих свидетелей на суд не вызвали, ходатайство о их вызове отклонили. «Мы не знаем, кто эти люди, первый раз слышим. Одну только свидетельницу знаем – местный идеолог Алла Манькевич, но она также в суд не явилась», – сказала Маслюкова. По ее словам, показания свидетелей против нее и Змитровича были идентичными.

Маслюкова не признала себя виновной, аргументировав это несколькими пунктами:

Флешмоб – это не пикет и не митинг. На акции не было транспарантов, лозунгов, никто не выдвигал никаких требований;



Люди имеют право собраться на центральной площади;



Елена Маслюкова наблюдала за флешмобом как правозащитник;



На видеозаписи видно, что она ни к чему не призывает людей, не сплачивает, вообще не «активничает»;



Конституция, которая гарантирует право на свободу мирных собраний и выражения взглядов и убеждений, – выше решения местной власти, которая запрещает в городе митинги и пикеты;



Районные власти не решают проблемы с выбросами с китайского завода, а ищут виновных.

Решение районного суда Маслюкова обжалует.

Фото на фоне заголовка: «Радыё Свабода»