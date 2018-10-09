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В Светлогорске жителей оштрафовали за организацию флешмоба против местного завода

10.10.2018 12:50 — Разное | KYKY  
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Борьба жителей Светлогорска против местного завода беленой целлюлозы даже не думает останавливаться. 15 сентября они провели флешмоб «За чистый воздух», потому что им не позволили устроить митинг на местном стадионе. 8 и 9 октября суд оштрафовал двух предполагаемых организаторов этого флешмоба – за несанкционированное массовое мероприятие, разумеется, пишет «Радыё Свабода».

На флешмобе 15 сентября в центре города собралось больше 150 жителей. Они пришли в медицинских масках и с зелеными шарами, символизируя вредный воздух из-за выбросов с завода. Милиция решила, что организаторы флешмоба – это правозащитница Алена Маслюкова и общественный активист Анатолий Змитрович. В их отношении составили протоколы. 

8 октября суд оштрафовал Змитровича на 20 базовых величин (490 рублей). На следующий день на 25 базовых (612,5 рубля) оштрафовали и Маслюкову.

Маслюкова рассказала, что в качестве доказательства их вины суд использовал показания шести свидетелей, зачитав их показания, данные в милиции. Самих свидетелей на суд не вызвали, ходатайство о их вызове отклонили. «Мы не знаем, кто эти люди, первый раз слышим. Одну только свидетельницу знаем – местный идеолог Алла Манькевич, но она также в суд не явилась», – сказала Маслюкова. По ее словам, показания свидетелей против нее и Змитровича были идентичными.

Маслюкова не признала себя виновной, аргументировав это несколькими пунктами:

  • Флешмоб – это не пикет и не митинг. На акции не было транспарантов, лозунгов, никто не выдвигал никаких требований;
     
  • Люди имеют право собраться на центральной площади;
     
  • Елена Маслюкова наблюдала за флешмобом как правозащитник;
     
  • На видеозаписи видно, что она ни к чему не призывает людей, не сплачивает, вообще не «активничает»;
     
  • Конституция, которая гарантирует право на свободу мирных собраний и выражения взглядов и убеждений, – выше решения местной власти, которая запрещает в городе митинги и пикеты;
     
  • Районные власти не решают проблемы с выбросами с китайского завода, а ищут виновных.

Решение районного суда Маслюкова обжалует.

Читайте по теме: Детям плохо, но в МЧС говорят, что все в порядке. Сводка из Светлогорска

Фото на фоне заголовка: «Радыё Свабода»
 
 
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Борьба жителей Светлогорска против местного завода беленой целлюлозы даже не думает останавливаться. 15 сентября они провели флешмоб «За чистый воздух», потому...
 
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