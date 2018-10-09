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В Светлогорске жителей оштрафовали за организацию флешмоба против местного завода
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Борьба жителей Светлогорска против местного завода беленой целлюлозы даже не думает останавливаться. 15 сентября они
На флешмобе 15 сентября в центре города собралось больше 150 жителей. Они пришли в медицинских масках и с зелеными шарами, символизируя вредный воздух из-за выбросов с завода. Милиция решила, что организаторы флешмоба – это правозащитница Алена Маслюкова и общественный активист Анатолий Змитрович. В их отношении составили протоколы.
8 октября суд оштрафовал Змитровича на 20 базовых величин (490 рублей). На следующий день на 25 базовых (612,5 рубля) оштрафовали и Маслюкову.
Маслюкова рассказала, что в качестве доказательства их вины суд использовал показания шести свидетелей, зачитав их показания, данные в милиции. Самих свидетелей на суд не вызвали, ходатайство о их вызове отклонили. «Мы не знаем, кто эти люди, первый раз слышим. Одну только свидетельницу знаем – местный идеолог Алла Манькевич, но она также в суд не явилась», – сказала Маслюкова. По ее словам, показания свидетелей против нее и Змитровича были идентичными.
Маслюкова не признала себя виновной, аргументировав это несколькими пунктами:
Решение районного суда Маслюкова обжалует.
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