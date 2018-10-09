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В Могилев приедут Путин и Лукашенко, поэтому сейчас там отстреливают бездомных животных
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С 10 по 12 октября в Могилеве проводится Форум регионов Беларуси и России. Во второй и третий дни в городе будут президенты двух стран. К их приезду
Зоозащитники советуют сделать всё возможное, что уличные животные, которых прикармливают жители, не появлялись вблизи «домов и торговых объектов». Их будут отстреливать работники САПа, причем даже не станут разбираться, домашнее ли это животное, которое просто потерялось, или нет.
8 октября Могилев.онлайн уже
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