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В Могилев приедут Путин и Лукашенко, поэтому сейчас там отстреливают бездомных животных

10.10.2018 12:14 — Разное | KYKY  
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С 10 по 12 октября в Могилеве проводится Форум регионов Беларуси и России. Во второй и третий дни в городе будут президенты двух стран. К их приезду построили триумфальную арку и вообще старательно сделали вид, что в городе всё хорошо. В том числе и с бездомными животными – их просто будут отстреливать. Листовки с этим сообщением появились от волонтеров «Могилевского общества защиты животных», пишет Могилев.онлайн со ссылкой на паблик «Могилев Live».

Зоозащитники советуют сделать всё возможное, что уличные животные, которых прикармливают жители, не появлялись вблизи «домов и торговых объектов». Их будут отстреливать работники САПа, причем даже не станут разбираться, домашнее ли это животное, которое просто потерялось, или нет. 

8 октября Могилев.онлайн уже публиковал видео отлова животных работниками САПа. Они «затаскивают и закидывают в машину грубо за шею» уличных животных. Также есть информация, что совсем недавно прямо на улице отлов убил собаку.

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Теги: Могилев
 
 
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С 10 по 12 октября в Могилеве проводится Форум регионов Беларуси и России. Во второй и третий дни в городе будут президенты двух стран. К их приезду построили...
 
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