Райисполком про пострадавшего на «Дожинках» ребенка: салют был согласован с МЧС

Вчера, 9 октября, мы писали про случай на «Дожинках» в Пуховичском районе. Искра от салюта попала в глаз трехлетнему мальчику, из-за чего он получил ожог и конъюктивы. Местный райисполком сказал, что всё было согласовано с МЧС, а салют установили на безопасном расстоянии, пишет TUT.by.

Что было

Местная жительница Ирина пришла со своим трехлетным сыном Макаром на салют во время «Дожинок». В конце взрывы салюта были такие сильные, что огненные хлопья начали падать на землю перед людьми – одна искра попала в глаз ребенку. Ирина быстро отнесла его в клуб рядом, промыла глаз. Ей помогала милиционер, а сестра Ирины вызвала скорую. Макару сделали операцию, потому что обнаружили «множество инородных тел». Мальчик восстанавливается, все обошлось.

Комментарий райисполкома

В Пуховичском райисполкоме сообщили, что были соблюдены все меры безопасности. А у тех, кто запускал салют, есть нужные сертификаты.

По словам Екатерины Космольской, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, «всё было согласовано с работниками МЧС. Салют отнесли на безопасное расстояние, он был огорожен. Никакого нарушения со стороны органов местной власти и организаторов не было». Она также сказала, что жалоб от других жителей не поступало.