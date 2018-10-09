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Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета

10.10.2018 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Таиланда. Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета

Ограничения, которые вступают в силу 11 октября, ввел департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда. Исключение сделают лишь для туристических судов, предназначенных для глубоководных погружений с аквалангом.

Такие меры связаны с ухудшением экологии в регионе. Наибольшую обеспокоенность властей вызывает состояние коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах.

Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета

 
 
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Новости Таиланда. Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения, которые вступают...
 
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