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Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета
Новости Таиланда. Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничения, которые вступают в силу 11 октября, ввел департамент национальных парков и охраны природных ресурсов Таиланда. Исключение сделают лишь для туристических судов, предназначенных для глубоководных погружений с аквалангом.
Такие меры связаны с ухудшением экологии в регионе. Наибольшую обеспокоенность властей вызывает состояние коралловых рифов и животного мира в прибрежных водах.
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Новости Таиланда. Туристам запретили ночевать на Симиланских островах около Пхукета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничения, которые вступают...
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