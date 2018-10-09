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Беларусь за январь-август увеличила экспорт товаров и услуг на 18,3 процента

10.10.2018 12:36 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь за январь-август увеличила экспорт товаров и услуг на 18,3 процента

Беларусь за январь-август 2018 года нарастила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,3% до 27,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Нацбанком.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 54,2 млрд долларов (рост на 19,1%), в том числе экспорт – 27,4 млрд, импорт – 26,8 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере 580,3 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 19,7% до 45,1 млрд долларов, при этом экспорт возрос на 18,9% до 21,7 млрд долларов, а импорт — на 20,5% до 23,4 млрд. Отрицательное сальдо составило 1,6 млрд, при этом за аналогичный период 2017 года оно также было отрицательным (1,1 млрд долларов).

Внешнеторговый оборот услуг прибавил 15,9% до 9 млрд долларов, экспорт — 5,6 млрд (+16%), импорт — 3,4 млрд (+15,8%). Положительное сальдо сложилось на уровне 2,2 млрд, что на 16,3% больше относительно аналогичного периода 2017 года.

 
 
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Беларусь за январь-август 2018 года нарастила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,3% до 27,4 млрд долларов. Об этом свидетельствуют...
 
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