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"Принимаем 6−10 тысяч гостей в месяц". News Cafe впервые за 12 лет закроется на ремонт

10.10.2018 13:01 — Разное | Tut.by  
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В известном минском заведении — News Cafe на Карла Маркса — задумались о ремонте. Точной даты «ухода на каникулы» в баре нет, но известно, что это будет первое за 12 лет большое обновление заведения.


Фото: facebook.com/NewsCafeMinsk

News Cafe открылось 14 октября 2006 года. Менеджер заведения Александр рассказал TUT.BY, что на предстоящий ремонт они закладывают около 10 дней. В такой короткий срок владельцы хотят уложиться в первую очередь для минимизации потерь, а во вторую — для того, чтобы постоянные посетители в меньшей степени почувствовали отсутствие News Cafe на рынке.

— Конечно, наше внешнее состояние неплохое. Но ремонт — это не только о внешнем виде, но и об инженерных коммуникациях. В течение 12 лет ремонт у нас был лишь косметический — освежали краску в интерьере. Зонирование и основные элементы интерьера останутся прежними, мы просто немного поработаем над визуалом.

Менеджер заведения отмечает, что в месяц News Cafe принимает порядка 6−10 тысяч гостей. Разработкой обновленного дизайна занимается Ирина Налимова — специалист, который занимался интерьером заведения в момент открытия — в 2006 году.

— Я бы сказал, что News Cafe наравне с Bistro de Luxe и Grand Café можно назвать феноменальными. В минских бизнес-реалиях практически невозможно успешно работать 8−9 и 12 лет, как мы, без перезагрузки. Эти примеры — исключение из правил.


Фото: irina-nalimova.com

Управленец говорит, что для среднестатистического заведения Минска нормальной считается цифра в пять лет работы без изменений.

— Но на это влияет большое количество факторов: начиная от качества кухни, сервиса, выверенности концепции и прочего. Мы своим местом болеем, нам небезразлично, наверное, именно поэтому мы столько времени работаем с текущей концепцией, интерьером, кухней и делаем это успешно.

Сейчас News Cafe работает с подрядчиками и ждет все материалы для ремонта. Возможно, оно закроется для обновления даже не в два-три ближайших месяца.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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Точной даты "ухода на каникулы" в баре нет, но известно, что это будет первое за 12 лет большое обновление заведения.
 
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