"Сижу ровно". Пранкеры разыграли Кокорина и президента "Зенита"

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до нападающего Александра Кокорина и президента «Зенита» Сергея Фурсенко. Звонили от имени бывшего министра спорта России, а ныне зампреда правительства РФ Виталия Мутко, чтобы обсудить избиение футболистами Кокориным и Мамаевым нескольких человек в Москве.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

Звонок президенту «Зенита» Сергею Фурсенко производился с помощью заранее нарезанных фраз Виталия Мутко (из прошлых пранков).

Видео: Vovan222prank

— Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно… Просто уроды! Уроды самые настоящие. Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. И взяли — все об##рали.

— Первый и последний раз, что ли? Ну о чем ты говоришь?

— Виталий Леонидович, ну нас все время разводят и прочее… Чего только не происходит, понимаете? Мне обидно просто до слез, понимаете? Вчера утром прислали, что у нас клуб самый посещаемый, в мире на 20-м месте. Только обрадовались — и тут одно за другим, как понеслось…

— Думали, что сейчас несколько дней пройдет, все будет нормально. Сейчас будем думать, как это все…

— Они-то думали, что мы их отмажем. Но как можно отмазывать за такие вещи? Виталий Леонидович, ну?..

— Конченые.

— Просто уроды! Просто уроды! Мне когда Колобков (министр спорта) позвонил, я не поверил, что произошло.

— Вы-то главное, не развалитесь, не рассыпьтесь. Так что не расстраивайтесь сильно. Конечно, плохо, очень плохо… Но что сделаешь?

— Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл. Вытащил игру с «Краснодаром»…

А вы когда будете, Виталий Леонидович? Я бы подъехал, потому что столько всего много надо обсудить… Вы мне скажите, когда можно, там посоветоваться надо по разным вопросам, потому что… Я понимаю, что вы не в той мере сейчас занимаетесь этими вопросами, но все равно, по старой памяти, я думаю, вы дадите хороший совет.

— Ну потом позвоню.

— Договорились, да?

— Вы то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь. Держать удар надо.

— Мы будем стараться. Все-таки Семак (главный тренер «Зенита»), он свой человек. Я думаю, там будет все нормально. Но как ребята воспримут? Конечно, тяжело.

— Что делать с ним?

— Пускай правосудие решит. Да он хороший парень вообще, по сути. Но как только они с Мамаевым этим сходятся, так все… Каждый раз одно и то же.

— Не прячьтесь, не прячьтесь! Это хуже всего — попрятаться.

— Виталий Леонидович, мы никогда не прячемся ни за кого. Но о чем мы можем здесь сказать? Как это прокомментировать еще? Мы все сказали, у нас на сайте официально все размещено.

— Главное, чтобы правильный из всего вывод сделать, понимаешь…

— Ну вы мне позвоните. Я подъеду тогда, поговорим, — сказал Сергей Фуренко.

Кроме того, пранкер Вован также дозвонился Александру Кокорину и опубликовал короткую аудиозапись мини-разговора.

— Привет.

— Да.

— Ну что?

— Да ничего, сижу ровно, — ответил Кокорин.

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8 октября утром во время инцидента в кофейне на северо-западе Москвы пострадал Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

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По обоим эпизодам заведено уголовное дело по статье «Побои».