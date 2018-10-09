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В Минске можно будет посмотреть лучшие фильмы Кубрика почти бесплатно
В уютном зале Музея истории белорусского кино 24 октября начнутся показы в рамках
«Тропы славы»
В основу жесткой антивоенной драмы по роману Хэмфри Кобба с великолепной игрой актеров и мастерской передачей атмосферы действия лег постыдный случай во французской армии в годы Первой мировой войны. Благодаря строго реалистической и несколько отстраненной режиссерской манере неприглядные реалии войны производят еще большее впечатление. Стэнли Кубрик уже в своем первом заметном фильме видит в кинематографе прежде всего визуальное искусство, а не «говорящую литературу».
«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу»
Некогда шокировавшая публику сатирическая комедия по роману Питера Джорджа «Красная тревога». Ситуация панического страха перед ядерной войной, возникшая в мире после Карибского кризиса, доводится Кубриком до парадоксальной крайности, облекается в форму абсурда, черного юмора, которыми пронизаны диалоги и гротескная игра обожающего пародийное перевоплощение с элементом эксцентриады английского комика Питера Селлерса, исполнившего тут сразу три роли.
«Лолита»
Экранизация скандально знаменитого романа Владимира Набокова, в которой сам писатель принимал участие как сосценарист. Это необычная история любви-соблазна, в которой порой сложно определить, кто кого совратил и лишил невинности — в первую очередь духа, а не тела. Из-за проблем с цензурой съемки фильма происходили в Великобритании, а градус эротизма был заметно снижен. В результате у режиссера получилась отстраненная, но стильная и продуманная экранизация совершенно, по мнению исследователей, неэкранизируемого творения Набокова.
«2001: Космическая одиссея»
Шедевр научной фантастики по мотивам романа Артура Кларка. Раздвинув границы жанра, Кубрик поразил современников не только достоверностью технических деталей и виртуозной съемкой, но и предугаданным конфликтом человека и созданного им искусственного разума. Построенный не столько на сюжете, сколько на визуальных образах, создающих гипнотический эффект и усиливающих экранное воздействие, фильм выразил власть и магию непознанного. Благодаря ему музыкальное вступление из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» вошло в хит-парады ряда стран.
«Сияние»
Мистико-экзистенциальный триллер, поставленный по мотивам одноименного романа Стивена Кинга и воспринятый самим писателем с раздражением, но тем не менее имевший большой успех в прокате. Режиссеру удалось передать состояние не бытового, а бытийного уровня. Во многом благодаря своему оператору Джону Олкотту, Кубрик создает таинственное и мрачное пространство зловещего отеля-лабиринта, вдохновляясь и традициями «готических романов», и пышным, избыточным барокко, которое можно воспринимать как проекцию искаженного сознания героя Джека Торренса. А при помощи актерского таланта Джека Николсона режиссеру удается показать точную картину безумия, опираясь на философское понимание этого явления.
«Цельнометаллическая оболочка»
Экранизация по мотивам романа Густава Хэсфорда «Старики». Посвященный войне во Вьетнаме фильм выстроен режиссером по принципу тезы-антитезы, где вторая часть картины опровергает или, по крайней мере, ставит под вопрос первую часть. Кубрик затрагивает тут философские вопросы о праве человека на насилие, о покорных людях-марионетках, об общей дегуманизации общества. Режиссер создает свой образ Апокалипсиса, где обычных парней сначала при помощи жестокой муштры превращают в безжалостные машины с лозунгом «Рожден убивать» (первая часть фильма), а потом эти же парни попадают на реальную войну, в свой личный Ад, где они уже сами становятся мишенями для смерти.
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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В Музее истории белорусского кино 24 октября начнутся показы в рамках персональной ретроспективы Стэнли Кубрика.
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