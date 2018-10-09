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В Минске можно будет посмотреть лучшие фильмы Кубрика почти бесплатно

10.10.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
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В уютном зале Музея истории белорусского кино 24 октября начнутся показы в рамках персональной ретроспективы Стэнли Кубрика — в этом году американскому режиссеру исполнилось бы 90 лет. В программе — «Тропы славы», «Доктор Стрейнджлав…», «Лолита», «2001: Космическая одиссея», «Сияние» и «Цельнометаллическая оболочка». Считается, что «Заводной апельсин» и «С широко закрытыми глазами» вы посмотрите дома.

«Тропы славы»

Когда: 24 октября, 15.00 и 18.30.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В ролях: Кёрк Дуглас, Ральф Микер, Адольф Менжу, Джордж Макреди, Уэйн Моррис.

В основу жесткой антивоенной драмы по роману Хэмфри Кобба с великолепной игрой актеров и мастерской передачей атмосферы действия лег постыдный случай во французской армии в годы Первой мировой войны. Благодаря строго реалистической и несколько отстраненной режиссерской манере неприглядные реалии войны производят еще большее впечатление. Стэнли Кубрик уже в своем первом заметном фильме видит в кинематографе прежде всего визуальное искусство, а не «говорящую литературу».

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу»


Когда: 26 октября, 15.00 и 18.30.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стенли Кубрик.
В ролях: Питер Селлерс, Джордж Скотт, Стерлинг Хейден, Кинэн Уинн, Слим Пикенс.

Некогда шокировавшая публику сатирическая комедия по роману Питера Джорджа «Красная тревога». Ситуация панического страха перед ядерной войной, возникшая в мире после Карибского кризиса, доводится Кубриком до парадоксальной крайности, облекается в форму абсурда, черного юмора, которыми пронизаны диалоги и гротескная игра обожающего пародийное перевоплощение с элементом эксцентриады английского комика Питера Селлерса, исполнившего тут сразу три роли.

«Лолита»


Когда: 27 октября, 14.00 и 17.00.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В ролях: Шелли Уинтерс, Джеймс Мэйсон, Сью Лайон.

Экранизация скандально знаменитого романа Владимира Набокова, в которой сам писатель принимал участие как сосценарист. Это необычная история любви-соблазна, в которой порой сложно определить, кто кого совратил и лишил невинности — в первую очередь духа, а не тела. Из-за проблем с цензурой съемки фильма происходили в Великобритании, а градус эротизма был заметно снижен. В результате у режиссера получилась отстраненная, но стильная и продуманная экранизация совершенно, по мнению исследователей, неэкранизируемого творения Набокова.

«2001: Космическая одиссея»


Когда: 28 октября, 14.30 и 17.00.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В ролях: Кеир Дулеа, Гарри Локвуд, Вильям Сильвестер, Даниэл Ричтер.

Шедевр научной фантастики по мотивам романа Артура Кларка. Раздвинув границы жанра, Кубрик поразил современников не только достоверностью технических деталей и виртуозной съемкой, но и предугаданным конфликтом человека и созданного им искусственного разума. Построенный не столько на сюжете, сколько на визуальных образах, создающих гипнотический эффект и усиливающих экранное воздействие, фильм выразил власть и магию непознанного. Благодаря ему музыкальное вступление из симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра» вошло в хит-парады ряда стран.

«Сияние»


Когда: 31 октября, 15.00 и 18.30.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд.

Мистико-экзистенциальный триллер, поставленный по мотивам одноименного романа Стивена Кинга и воспринятый самим писателем с раздражением, но тем не менее имевший большой успех в прокате. Режиссеру удалось передать состояние не бытового, а бытийного уровня. Во многом благодаря своему оператору Джону Олкотту, Кубрик создает таинственное и мрачное пространство зловещего отеля-лабиринта, вдохновляясь и традициями «готических романов», и пышным, избыточным барокко, которое можно воспринимать как проекцию искаженного сознания героя Джека Торренса. А при помощи актерского таланта Джека Николсона режиссеру удается показать точную картину безумия, опираясь на философское понимание этого явления.

«Цельнометаллическая оболочка»


Когда: 1 ноября, 15.00 и 18.30.
Где: Музей кино.
Сколько: 2 рубля 50 копеек — 3 рубля.
Режиссер: Стэнли Кубрик.
В ролях: Мэттью Модайн, Винсент Д’Онофрио, Адам Болдуин, Ли Эрмей.

Экранизация по мотивам романа Густава Хэсфорда «Старики». Посвященный войне во Вьетнаме фильм выстроен режиссером по принципу тезы-антитезы, где вторая часть картины опровергает или, по крайней мере, ставит под вопрос первую часть. Кубрик затрагивает тут философские вопросы о праве человека на насилие, о покорных людях-марионетках, об общей дегуманизации общества. Режиссер создает свой образ Апокалипсиса, где обычных парней сначала при помощи жестокой муштры превращают в безжалостные машины с лозунгом «Рожден убивать» (первая часть фильма), а потом эти же парни попадают на реальную войну, в свой личный Ад, где они уже сами становятся мишенями для смерти.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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В Музее истории белорусского кино 24 октября начнутся показы в рамках персональной ретроспективы Стэнли Кубрика.
 
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