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Ребенок получил травму во время фейерверка в Пуховичском районе

10.10.2018 13:00 — Разное | БелТА  
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Ребенок получил травму во время фейерверка в Пуховичском районе
Фото из архива

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе во время фейерверка трехлетний ребенок получил травму глаза, милиция проводит проверку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

Инцидент произошел 6 октября в агрогородке Голоцк. "В Пуховичский РОВД информация о том, что ребенок получил травму глаза, поступила первоначально из одной из минских детских больниц. Мальчик сейчас там находится на излечении. На основании полученных данных Свислочским отделением милиции РОВД проводится проверка", - рассказал Евгений Сачек.

Уже опрошена мать ребенка. После лечения будет назначена экспертиза, которая установит тяжесть последствий для здоровья ребенка. "Конечно, будут выяснены условия проведения фейерверка: как был организован его запуск, соблюдались ли меры безопасности. Сотрудники милиции планируют общаться с организаторами этого мероприятия", - отметил Евгений Сачек. Он также добавил, что отец ребенка сегодня обратился в Свислочское отделение милиции с заявлением о привлечении к ответственности виновных лиц.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе во время фейерверка трехлетний ребенок получил травму глаза, милиция проводит проверку. Об этом корреспонденту...
 
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