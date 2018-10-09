Белорусы на украинской границе: Открывали каждую сумку, заглядывали во все щели

Две недели страна гадала, что же за такой поток «беды» идет к нам через украинскую границу? В погранведомстве соседней страны недоуменно пожимали плечами по этому поводу, а эксперты терялись в догадках.





И вот, наконец, на встрече с Виктором Ющенко глава Беларуси расставил все точки над «i», заявив, что «выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию».













То есть, получается, что, пугая нас потоками, Лукашенко имел в виду вовсе не поставки через Украину! На этом фоне его ранние заявления по поводу чуть ли не закрытия украинской границы выглядят и вовсе каким-то абсурдом.





— Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, — заявил Лукашенко в конце сентября.





Однако, выходит, Лукашенко ошибся адресатом? Но самое неприятное, что эффект от этих заявлений уже почувствовали те, кто в последнее время пересекал украино-белорусскую границу. Читатель «Салідарнасці» рассказал, с чем ему довелось столкнуться, возвращаясь на поезде из Львова в Минск





— Это был просто какой-то ад, — поделился собеседник впечатлениями от поездки. — На белорусской границе таможенники заставили практически всех в вагоне вывернуть свои вещи. Открывали каждую сумку, заглядывали во все щели. Даже косметичку заставили открыть и показать, что там в маленьком кармашке. Раньше такого точно не было.





Собеседник уверяет, что это не случайное совпадение, связанное с каким-то специальным рейдом или поступившим сигналом.





— Еще когда ехал во Львов, случайно стал свидетелем разговора между проводницей и двумя пассажирками. Женщины интересовались у вагоновожатой, могут ли они на обратном пути провезти украинское сало? — рассказывает читатель. — Проводница категорически им не советовала. Сказала, что после недавних заявлений президента, наши так досматривают на границе, что комар не проскочит.





Вот и получается, что оружие идет через одну границу, на которой даже контроля нет, а укрепляем мы другую, чиня препятствия вовсе не бандитам, как требовал Александр Григорьевич.





Но искать логику в действиях белорусских властей — дело неблагодарное. Особенно если выборы на носу, а деньги нужны позарез.





А пока власти со всей грацией акробата демонстрируют геополитический шпагат, пытаясь угодить и нашим и вашим, делая заявления одно другого противоречивее, страдать в итоге вынуждены самые обычные граждане.