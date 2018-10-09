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Азаренко сыграет на Australian Open

10.10.2018 12:45 — Разное | Партизан  
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в следующем году, заявил директор турнира Крэйг Тайли.

"Виктория Азаренко, двукратная чемпионка турнира, вернется в Мельбурн впервые с 2016 года", - сказал Тайли, слова которого приводит официальный сайт WTA. 

Вместе с Азаренко в турнире примет участие американка Серена Уильямс. Тайли отметил, что Уильямс приедет в Австралию в январе вместе со своей семьей. "Она будет сконцентрирована на победе", - добавил он.

По словам Тайли, за трофей также поборются датчанка Каролина Возняцки, которой предстоит защищать титул, чемпионки турниров Большого шлема 2018 года румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер и японка Наоми Осака.

В 2019 году Australian Open пройдет с 14 по 27 января.


Ранее сообщалось, что Азаренко, пропустившая несколько последних турниров из-за травмы ноги, собирается вернуться на корт в конце декабря – она выступит в американском Окленде. Соревнования стартуют в последний день 2018 года и завершаться 6 января.

Азаренко два раза побеждала на Australin Open - в 2012 и 2013 годах.



 
 
Ссылка на источник 24
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в следующем году, заявил директор турнира Крэйг...
 
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