Азаренко сыграет на Australian Open

"Виктория Азаренко, двукратная чемпионка турнира, вернется в Мельбурн впервые с 2016 года", - сказал Тайли, слова которого приводит официальный сайт WTA.





Вместе с Азаренко в турнире примет участие американка Серена Уильямс. Тайли отметил, что Уильямс приедет в Австралию в январе вместе со своей семьей. "Она будет сконцентрирована на победе", - добавил он.





По словам Тайли, за трофей также поборются датчанка Каролина Возняцки, которой предстоит защищать титул, чемпионки турниров Большого шлема 2018 года румынка Симона Халеп, немка Ангелика Кербер и японка Наоми Осака.





В 2019 году Australian Open пройдет с 14 по 27 января.









Ранее сообщалось, что Азаренко, пропустившая несколько последних турниров из-за травмы ноги, собирается вернуться на корт в конце декабря – она выступит в американском Окленде. Соревнования стартуют в последний день 2018 года и завершаться 6 января.





Азаренко два раза побеждала на Australin Open - в 2012 и 2013 годах.







