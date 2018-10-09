В поселке под Свислочью ночью горела пилорама

Пожар произошел в Свислочском районе в поселке Мельново. В 101 позвонил дежурный железнодорожной станции. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли к месту происшествия.

– Горел один из трех деревянных навесов, где проводятся работы по распиловке древесины. Огнем уничтожен один деревянный навес и деревообрабатывающий станок. К слову, ночью пилорама не работала, – сообщили в областном управлении МЧС.









Работниками МЧС спасены от огня рядом расположенный навес, 35 кубометров пиломатериалов и 2 деревообрабатывающих станка. Пострадавших людей нет. Причина пожара устанавливается. Основная версия, которую рассматриваю эксперты, – короткое замыкание электрооборудования.