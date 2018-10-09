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В поселке под Свислочью ночью горела пилорама

10.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Пожар произошел в Свислочском районе в поселке Мельново. В 101 позвонил дежурный железнодорожной станции.   Через несколько минут пожарные расчеты прибыли к месту происшествия. 
 
 
 
–  Горел один из трех деревянных навесов, где проводятся работы по распиловке древесины. Огнем уничтожен один деревянный навес и деревообрабатывающий станок. К  слову, ночью пилорама не работала, – сообщили в областном управлении МЧС.
 
В поселке под Свислочью ночью горела пилорама
В поселке под Свислочью ночью горела пилорама
 
Работниками МЧС спасены от огня рядом расположенный навес, 35 кубометров пиломатериалов и 2 деревообрабатывающих станка. Пострадавших людей нет.  Причина пожара устанавливается. Основная версия, которую рассматриваю эксперты,  – короткое замыкание электрооборудования.  
 
 
 
 
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Пожар произошел в Свислочском районе в поселке Мельново. В 101 позвонил дежурный железнодорожной станции. Через несколько минут пожарные расчеты прибыли к месту...
 
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