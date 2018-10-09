До 2020 года Opel выведет на рынок восемь новинок

«Реконструкция» бренда Opel пол крылом французской PSA Group идет полным ходом. Сегодня в немецкой компании поделились новыми подробностями относительно вывода своих новинок в рамках анонсированной в прошлом году программы развития PACE.





Модельный ряд Opel уже в ближайшее время будет серьезно реорганизован. Во-первых, примерно через год будут сняты с производства сразу три модели — хэтчбеки Adam и Karl, а также кабриолет Cascada. При этом с начала следующего года и до конца 2020 года Opel намерен вывести на рынок в общей сложности восемь новых или обновленных машин, среди которых новые поколения Corsa и Vivaro — обе будут унифицированы с моделями Peugeot и Citroen. В начале 2020 года немецкая компания представит наследника успешного кроссовера Mokka X.

Отдельным пунктом в новой стратегии упоминается электрификация — то есть выпуск гибридо- и электромобилей. Так, уже летом следующего года Opel начнет прием заказов на кроссовер Grandland X с «подзаряжаемой» гибридной установкой и электрическую версию новой Corsa. До конца 2020 года в модельном ряду марки появятся еще две электрифицированные модели, а к 2024 году все автомобили Opel будут иметь гибридные или полностью электрические модификации.