В Бресте задержали преступную группу, которая незаконно ввозила иномарки в Беларусь

Два жителя Бреста и два украинца подозреваются в организации канала незаконного ввоза на территорию Беларуси иномарок.

Видео: Брестская таможня

«Перегонщики» ввозили в Беларусь машины с перебитыми VIN-номерами и регистрационными знаками уже зарегистрированных на территории Евразийского экономического союза транспортных средств.





Участниками преступной группы стали два жителя Бреста и два украинца. Между ними были строго распределены обязанности: одни подыскивали и пригоняли автомобили, другие изготавливали документы, третьи — видоизменяли идентификационные номера, сообщает Брестская таможня.

У задержанных изъяли автомобили Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года выпуска и Lexus 2012 года, которые незаконно ввезены на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.

Брестская таможня возбудила уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору.



