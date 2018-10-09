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В Бресте задержали преступную группу, которая незаконно ввозила иномарки в Беларусь

10.10.2018 13:11 — Разное | Tut.by  
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Два жителя Бреста и два украинца подозреваются в организации канала незаконного ввоза на территорию Беларуси иномарок.

Видео: Брестская таможня

«Перегонщики» ввозили в Беларусь машины с перебитыми VIN-номерами и регистрационными знаками уже зарегистрированных на территории Евразийского экономического союза транспортных средств.


Участниками преступной группы стали два жителя Бреста и два украинца. Между ними были строго распределены обязанности: одни подыскивали и пригоняли автомобили, другие изготавливали документы, третьи — видоизменяли идентификационные номера, сообщает Брестская таможня.

У задержанных изъяли автомобили Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года выпуска и Lexus 2012 года, которые незаконно ввезены на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.

Брестская таможня возбудила уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору.


 
Теги: Брест
 
 
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Участниками преступной группы стали два жителя Бреста и два украинца.
 
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