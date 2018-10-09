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Новое по персонифицированному учету

10.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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С 1 октября 2018 года внесены изменения в заполнение и представление документов персонифицированного учета.

Так, индивидуальные сведения о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах (форма ПУ-3) представляются работодателями за девять месяцев текущего года по гражданам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам. Сведения представляются и в том случае, если в отчетном периоде еще не производились начисления вознаграждений по гражданско-правовым договорам. Срок представления таких форм ПУ-3 - октябрь 2018 года.

А с 1 января 2019 года наниматели должны представлять индивидуальные сведения ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом (за первый квартал 2019 года – в апреле 2019 года) и в новом формате. Форма ПУ-3 дополнена графой «Код причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством».

Кроме того, изменен срок представления формы ПУ-3 и для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, - один раз в год не позднее 31 марта (ранее был установлен срок - до 1 мая).

Ввиду изменения срока представления форм ПУ-3 сокращен срок представления форм ПУ-2 до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за первый квартал 2019 года – до 10 апреля 2019 года). Это позволит обеспечить процесс последовательного поступления и обработки документов персонифицированного учета.

С 1 июля 2019 года сведения о приеме и увольнении (форма ПУ-2) будут представляться в новом формате, а именно, они дополнены кодами: основание увольнения, должности служащих, профессий рабочих, по которым приняты работники и др.

По-новому будет проводиться и открытие индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета. Для граждан, у которых в документе, удостоверяющем личность, указан идентификационный номер, регистрация в системе персонифицированного учета будет осуществляться на основании форм ПУ-2, ПУ-3, т.е. без заполнения формы ПУ-1, что будет способствовать сокращению документооборота и экономии рабочего времени плательщика обязательных страховых взносов на заполнение необходимых документов.

Плательщики страховых взносов со среднесписочной численность работников свыше 10 человек представляют документы персонифицированного учета в виде электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью. Остальные плательщики вправе отчитываться, как в виде электронных документов с электронной цифровой подписью, так и в электронном формате с обязательным приложением документов на бумажном носителе.

Дополнительную информацию можно получить в Сморгонском районном отделе Гродненского областного управления Фонда социальной защиты населения по тел. 3-18-74, 3-18-95 или на сайте Фонда социальной защиты населения по адресу: www.ssf.gov.by.

Наталья БАРАН, инспектор Сморгонского районного отдела ФСЗН. 

 
 
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С 1 октября 2018 года внесены изменения в заполнение и представление документов персонифицированного учета.
 
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