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Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков

10.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Управлению сельского хозяйства и продовольствия необходимо найти новую схему сбора молока у населения. Такое поручение дал глава района во время личного приема.

Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков

Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков

Этот вопрос подняли жители Брилево. По словам заявительниц, по непонятным причинам частники просто перестали собирать у них молоко. Женщинам пояснили: в данный момент в районе разбираются с этой проблемой, прорабатывается вопрос сбора молока напрямую заводами.

Всего к главе районе обратилось 8 человек, 4 вопроса разрешены до приема. Жители просили улучшить жилищные условия, перенести въезд автобазы райпо, разобраться в условиях труда.  Подробнее о результатах встречи Андрея Горбачева с жителями читайте в ближайшем номере «Авангарда».

Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков
Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков

Роман ВЕЖНОВЕЦ.

Фото автора.

 
 
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Управлению сельского хозяйства и продовольствия необходимо найти новую схему сбора молока у населения. Такое поручение дал глава района во время...
 
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