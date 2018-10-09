Жители Брилево пожаловались председателю райисполкома Андрею Горбачеву на работу молокосборщиков

Управлению сельского хозяйства и продовольствия необходимо найти новую схему сбора молока у населения. Такое поручение дал глава района во время личного приема.









Этот вопрос подняли жители Брилево. По словам заявительниц, по непонятным причинам частники просто перестали собирать у них молоко. Женщинам пояснили: в данный момент в районе разбираются с этой проблемой, прорабатывается вопрос сбора молока напрямую заводами.

Всего к главе районе обратилось 8 человек, 4 вопроса разрешены до приема. Жители просили улучшить жилищные условия, перенести въезд автобазы райпо, разобраться в условиях труда. Подробнее о результатах встречи Андрея Горбачева с жителями читайте в ближайшем номере «Авангарда».

















Роман ВЕЖНОВЕЦ.

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