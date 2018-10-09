

Праздник мудрости, тепла и доброты прошел на базе Дворца культуры г. Солигорска Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев

Международный день пожилых людей – это праздник старшего поколения – наших дедушек, бабушек, родителей. Эта праздничная дата – ещё один повод выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение – в них очень нуждается поколение, так много сделавшее для нас. Отмечается он ежегодно 1 октября во всем мире. Напомним, что учрежден он был 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН.

Вот и в этот раз он получился теплым, ласковым от добрых слов поздравлений и пожеланий. Так, 1 октября в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска для ветеранов ВОВ, пожилых и инвалидов состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека под названием «От всей души с поклоном и любовью». В уютном зале Дворца культуры царила настоящая атмосфера праздника. Праздничный концерт открыл Народный хор народной песни «Родны напеў» Дворца культуры г. Солигорска (руководитель Светлана Атопкина).









В адрес собравшихся в зале пожилых людей звучали самые сердечные поздравления и пожелания. Пожилых людей Солигорщины, ветеранов ВОВ поздравила начальник управления по труду, занятости и социальной защиты Солигорского райисполкома Нина Андреевна Новикова. — День пожилых людей — это повод еще раз сказать слова благодарности всем тем, кто восстанавливал нашу страну после войны, кто воспитал нас и сегодня находится рядом с нами. У вас за спиной огромный опыт, вам есть что вспомнить, есть о чем еще мечтать… Мира и добра вам, вашим детям и внукам. Пусть в ваших семьях все будет хорошо, пусть в вашем доме всегда будет радость – отметила в своем выступлении Нина Андреевна Новикова.













На базе Солигорского районного территориального Центра социального обслуживания населения второй год действует Университет третьего возраста, ректором которого является Козырева Елена Поликарповна. Одной из главных целей Университета является вовлечение пожилых людей в активную общественную деятельность. Руководят факультетами компетентные и творческие люди. В рамках данного мероприятия в торжественной обстановке руководителям групп Университета третьего возраста при Солигорском РЦСОН были вручены благодарственные письма.













Теплые пожелания людям преклонного возраста выразила также председатель районного Совета ветеранов Галина Викторовна Петрашко. Из ее рук были вручены грамоты лучшим поэтам клубного объединения Дворца культуры г. Солигорска «ЛАБИРИНТ».









Затем состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие творческие коллективы Дворца культуры г. Солигорска: народный хор народной песни «Родны напеў» (руководитель Светлана Атопкина), коллектив современного танца «Адреналин» (руководитель Татьяна Стецко), студия эстрадного танца «Пикник» (руководитель Жанна Саланович), Образцовый ансамбль танца «Искорка» (руководитель Наталия Мотросова).









Замечательные песни прозвучали в исполнении Татьяны Рафальской, Ларисы Гулковской, Кристины Кисличук, Светланы Атопкиной, Галины Машко, Станислава Воронько, Виктории Карниевич, вокальной группы «Одуванчики», Татьяны Зинуковой. Также прозвучали великолепные стихи в исполнении участников театра музыки и поэзии «Созвучие» Дворца культуры г. Солигорска.

Концертная программа пролетела незаметно, на одном дыхании. Праздник прошел в теплой и непринужденной обстановке и закончился танцевальной программой.

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