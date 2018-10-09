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В Беларуси иностранные компании с белорусскими корнями заплатят налог со всего мирового дохода

10.10.2018 13:14 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси иностранные компании с белорусскими корнями заплатят налог со всего мирового дохода

Иностранную компанию могут признать белорусской и заставить ее платить налоги со всех мировых доходов в бюджет страны. Такое положение содержится в новой редакции Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2019 года.

Белорусские компании платят налоги в бюджет со всего мирового дохода, а иностранные компании – только налоги по деятельности, доходам и имуществу на территории страны, пишет tut.by.

В новой редакции Налогового кодекса критерии признания иностранной компании белорусской детализированы и расширены. Это может произойти согласно международным договорам Беларуси по налоговым вопросам, положения которого определяют резидентство организации, а также при бездействия иностранной организации в государстве, по законодательству которого она создана, и нахождения места ее фактического управления в Беларуси. Иностранные компании рискуют стать налоговыми резидентами Беларуси, если за границей у них не будет реально работающего исполнительного органа.

Эти нормы направлены на борьбу с фиктивными и действительно бездействующими за рубежом компаниями, которыми реально управляют из Беларуси.

В зону риска попадают торговые, транспортные и транспортно-экспедиционные компании, IT-компании, иностранные компании, связанные с белорусским бизнесом.

Пока открытым остается вопрос, не приведут ли такие изменения к наказанию компаний, которые регистрировали бизнес за границей для удобства и не пытались получить налоговую выгоду или уклониться от уплаты налогов. Неясно, распространяются ли правки на резидентов ПВТ, а также будет ли считаться бездействием ситуация, когда наемный директор иностранной компании из-за рубежа согласовывает свои действия с собственниками в Беларуси.

Более того, сейчас в законодательстве страны нет технической процедуры постановки на учет иностранной компании в качестве налогоплательщика Беларуси, то есть даже при наличии добровольного желания у зарубежной организации заплатить какие-то налоги в бюджет республики, сделать это будет крайне затруднительно.

 
 
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Иностранную компанию могут признать белорусской и заставить ее платить налоги со всех мировых доходов в бюджет страны. Такое положение содержится в новой...
 
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