Американские психологи создали два обманчивых видео, чтобы показать особенности работы мозга. Научная работа об этом опубликована в журнале PLoS ONE , кратко об иллюзии рассказывает сайт Калифорнийского технологического института.

Посмотрите это видео со звуком. Сфокусируйтесь на крестике в центре экрана. Внизу будут появляться вспышки. Постарайтесь их сосчитать.

Видео: caltech / youtube.com

Сколько вспышек вы увидели? А теперь попробуйте посмотреть это же видео без звука.

Видео: caltech / youtube.com

Большинство людей на видео со звуком видят три вспышки. В действительности звуковых сигналов было три, а вспышек — только две. На втором вспышки не было, но вы могли ее «увидеть».

Дело в том, что звуковые и визуальные стимулы происходят очень быстро, их разделяет менее 200 миллисекунд. Мозг, пытаясь быстро обработать разнородную информацию, объединяет сигналы от зрения и слуха.

Любопытно, что вторую, «иллюзорную» вспышку мозг «достраивает» после того, как получает сигналы о третьей вспышке. В этот момент он выстраивает закономерность «звук — вспышка» и полагает, что пропустил вторую вспышку — ведь звуковой сигнал был воспринят. В этот момент мозг буквально вмешивается в прошлое, корректируя информацию о событии, которое уже произошло. Это явление называется постдикция.

Еще один пример проявления постдикции — на этом видео. Смотрите во звуком, фокусируйтесь на крестике, считайте вспышки.

Увидели две вспышки? Мозг снова вас обманул, их было три! Скорее всего, ваш мозг «стер» информацию о второй вспышке, посчитав ошибочной. Вот вариант без звука:

«Эти иллюзии относятся к очень редким случаям, когда звук влияет на зрительное восприятие, а не наоборот, — отметил Синсуке Симоджо, один из авторов исследования. — Это указывает на динамические аспекты нейронной обработки в пространстве и времени»