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Миллионы тонн овощей: в Беларуси завершают уборочную кампанию

10.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На финишную прямую вышли белорусские аграрии. На полях осталось совсем немного картофеля, кукурузы и свеклы. Несмотря на засушливое лето, урожай овощей в этом году не меньше прошлогоднего. В этом убедилась корреспондент «МИР 24» Инна Согалович. 

Сто центнеров собранной на этих полях кукурузы пойдет на зерно, 400 – на производство силоса. Техника будет здесь работать еще дней десять. А вот картофель уберут быстрее. Аграрии рассчитывают на 40 тонн с каждого гектара. Секрет хорошего урожая в технологии ухода. 

«Конечно, надо делать какую-то поправку на погоду, обработки те же самые фитофторы. Если влажная погода, надо пять обработок. Если более сухая – достаточно три. То есть все в рамках, в пределах технологий», – сказал директор хозяйства Юрий Климаш.  

В Беларуси уже убрали около 80% картофеля и 70% овощей. Внутренний рынок обеспечен полностью. Многие хозяйства продают картофель заграницу. В прошлом году 20% урожая с этих полей уехали в Россию.  

«Приезжают в основном предприниматели и российские торговые сети, которые закупают у нас уже готовый затаренный в сетки картофель и сравнительно хорошую цену дают. Уже ближе к весне цена в прошлом году была выше. В этот период мы основную массу картофеля и продавали», – рассказал председатель Дзержинского районного исполнительного комитета Николай Артюшкевич.  

Поэтому сейчас, осенью, продавать картофель хозяйства не торопятся. Урожай будет «зимовать» в хранилищах. Освещение здесь минимальное, чтобы картофель не испортился. В контейнерах, – пойдет на семена, а сетках на продажу.  

Сейчас здесь около 700 тонн картофеля. В хранилище установлена система климат-контроля. Специалисты следят за температурой и влажностью в секции. При необходимости корректируют условия.  

Желающих купить белорусскую продукцию хватает. В этом году из-за жаркого лета многие европейские страны недосчитались урожая. Засуха погубила, в том числе, и картофель. Но белорусские аграрии с погодными «сюрпризами» справились. 

«У нас картофеля недобор незначительный – менее 10% к уровню прошлого года. В целом в республике будет собрано более 6 млн тонн картофеля. Поэтому на экспорт будут поставлено объемы картофеля не меньше прошлого года», – заявил заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода республики Беларусь Василий Козловский.  

Сами белорусы собственный картофель могут купить и в магазинах, и на ярмарках. До ноября только в Минске их пройдет полторы сотни. 



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Теги: Минск
 
 
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Белорусские аграрии вышли на финишную прямую. На полях осталось совсем немного овощей.
 
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