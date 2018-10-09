Болельщики создали петицию на сайте change.org с предложением установить памятник руководителю футбольного клуба БАТЭ Анатолию Капскому , который ушел из жизни 22 сентября. Петиция адресована Белорусской федерации футбола и ФК БАТЭ.



Анатолий Капский. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Памятник лучшему спортивному менеджеру Беларуси предлагается установить в Борисове рядом с «Борисов-Ареной», где проводят домашние матчи футболисты БАТЭ.

Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину Анатолий Капский отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ, который получил вторую жизнь 22 года назад благодаря Анатолию Анатольевичу и его сподвижникам.

Футбольная команда БАТЭ, в 1970-е трижды становившаяся чемпионом БССР среди трудовых коллективов, была возрождена весной 1996 года. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.