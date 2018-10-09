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Лидер рок-группы "Наутилус Помпилиус" выступит в Минске с большим концертом

10.10.2018 14:13 — Разное | Tut.by  
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Рок-группе «Наутилус Помпилиус» — 35 лет: ее лидер и вокалист Вячеслав Бутусов выступит 2 декабря во Дворце Республики с программой «Гудбай, Америка!».


Фото: butusov.ru

За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила и слушателей, и музыкантов. За это время менялся не только состав коллектива, но и музыкальный стиль группы. В начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром стала новая волна. Когда-то музыкальный критик Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной» — его слова стали пророческими.

Голос фронтмена группы «Наутилус Помпилиус» Юрия Бутусова знаком многим поколениям: такие композиции, как «Я хочу быть с тобой», «Гибралтар-Лабрадор», «Гудбай, Америка!», «Девушка по городу», «Песня идущего домой», стали хитами не одного десятилетия. Бутусов исполнит их на большом концерте «Гудбай, Америка!», который станет свежим прочтением смыслов прошлого с проекцией на настоящее через сценографию и музыку.

Когда: 2 декабря, 18.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 45 до 180 рублей.

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***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: Минск
 
 
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