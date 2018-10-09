Рок-группе «Наутилус Помпилиус» — 35 лет: ее лидер и вокалист Вячеслав Бутусов выступит 2 декабря во Дворце Республики с программой «Гудбай, Америка!».



Фото: butusov.ru

За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила и слушателей, и музыкантов. За это время менялся не только состав коллектива, но и музыкальный стиль группы. В начальном периоде «Наутилус» играл хард-рок, а во время популярности коллектива в середине 1980-х годов основным жанром стала новая волна. Когда-то музыкальный критик Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной» — его слова стали пророческими.

Голос фронтмена группы «Наутилус Помпилиус» Юрия Бутусова знаком многим поколениям: такие композиции, как «Я хочу быть с тобой», «Гибралтар-Лабрадор», «Гудбай, Америка!», «Девушка по городу», «Песня идущего домой», стали хитами не одного десятилетия. Бутусов исполнит их на большом концерте «Гудбай, Америка!», который станет свежим прочтением смыслов прошлого с проекцией на настоящее через сценографию и музыку.

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