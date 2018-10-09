Продажи новых авто за три квартала выросли на 65%









Geely активно прорывается наверх, единоличные лидеры — Renault, Volkswagen и Lada — держат планку, заданную в начале года. Рынок новых автомобилей показывает если не ошеломляющие, то удивительные результаты по сравнению с прошлым годом. Что произошло за три квартала 2018 года?— За три квартала этого года продажи официальных дилеров выросли на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Третий квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о некотором угасании темпов роста рынка. Среди игроков рынка хочется отметить рост продаж марки Geely, продажи которой поднялись на седьмую позицию рейтинга по итогам девяти месяцев, тогда как в первом квартале Geely была на десятой позиции, — отметил председатель правления БАА Сергей Михневич.Интересно понаблюдать за битвой двух импортеров российской марки Lada. Со значительным перевесом — 1861 автомобиль против 1114 за третий квартал — вперед вырвалась «Ардера». А вот по итогам трех кварталов отставание «Минск-Лада» не так велико — 3247 против 3934 автомобилей.Среди премиальных брендов впечатляет Mercedes-Benz с результатом в 435 проданных автомобилей. Правда, практически половина из них — это коммерческие фургоны Sprinter. Так что по чистым продажам легковых авто лидирует марка Audi — 320 машин за три квартала.— Основным драйвером роста рынка в этом году являлась доступность условий кредитования и лизинга. Замедление роста рынка вызвано увеличением количества отказов физическим лицам в кредитовании и лизинге, которое происходит в следствие ограничений, принятых Нацбанком с 1 мая этого года. Также замедление темпов роста вызвано насыщением рынка и снижением потенциала спроса на нем. По нашим прогнозам в 2018 году официальные дилеры продадут не мене 53 тысяч новых автомобилей, что превысит объемы 2017 года на 56%, — прогнозирует Сергей Михневич.