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Не только скорость: камеры будут вычислять тех, кто не платит "дорожный налог" и не проходит ТО

10.10.2018 13:28 — Разное | UDF  
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Фото: pinsk.eu
На прошлой неделе премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра. AUTO.TUT.BY узнал, как к этому относятся законодатели, чего ждут от нововведения в «Белтехосмотре», и попытался выяснить, смогут ли камеры фотофиксации определять машины с непройденным ТО.

Напомним, белорусы вот уже четыре года уплачивают госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля и не зависит от года выпуска или марки авто и уплачивается до прохождения техосмотра в полном объеме. В связи с этим многие автомобилисты стали игнорировать техосмотр.

5 октября 2018 года Сергей Румас сообщил, что решить проблему сможет отвязывание уплаты пошлины от прохождения техосмотра. «Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП — на срок от 1 месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут — система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил».

— Это предложение было внесено депутатами в Совмин еще в прошлом году, — напоминает председатель комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак. — Собирались внедрять это с 1 января 2019 года, но решение принято не было, поэтому сроки сдвинулись.

Андрей Рыбак убежден, что система уплаты пошлины должна быть более гибкой, чем сейчас. С одной стороны: «Выезжаешь на дорогу — заплати, не ездишь — не плати», но с другой — повысить ответственность. Оплату госпошлины через ЕРИП депутат находит правильной: не придется стоять в очередях в банке и на почте, заплатил через мобильник и поехал.

— Но я считаю, если человек и в этом случае будет нарушать, то должен отвечать за это. Потому что закон на то и нужен, чтобы его исполнять. А техосмотр люди должны проходить с такой периодичностью, как это происходило и ранее.

Меры ответственности за нарушения прописаны в КоАП Беларуси. Отметим, что предложение Сергея Румаса «кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере», в настоящее время в кодексе не отражено.

Не только скорость: камеры будут вычислять тех, кто не платит "дорожный налог" и не проходит ТО


В Белтехосмотре AUTO.TUT.BY сообщили, что не ждут никаких значительных изменений после отвязывания дорожного налога от прохождения ТО.

— Как работали, так и будем работать. У нас и сегодня, когда надо проверять оплату госпошлины, хорошо налажена работа с автомобилистами, — говорят на предприятии. — Разговоры об изменении механизма сбора дорожного налога ведутся около двух лет. На сегодня этот вопрос еще не решен, поэтому с госпошлиной мы готовы работать и дальше.

По статистике, ТО сейчас проходят меньше авто, чем в те времена, когда госпошлина еще не взималась. Однако в связи с тем, что с 1 января 2018 года при смене владельца авто техосмотр не нужно проходить заново, переносят отметку автовладельцы очень часто. И не только на год или два, но и на месяц.

— Есть сознательные автовладельцы, которые по-прежнему проходят техосмотр, хотя все они сейчас находятся в ожидании. Ну, а когда механизм уплаты и контроля за госпошлиной поменяется, мы готовы будем принять любое количество автомобилей, которые приедут проходить ТО на наши станции, — говорят на предприятии.

Не только скорость: камеры будут вычислять тех, кто не платит "дорожный налог" и не проходит ТО

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», которое с помощью фотокамер фиксируют превышения скорости автотранспортом, рассказали, что техническая возможность контролировать прохождение ТО и уплату дорожного налога есть. Конкретный механизм работы сейчас обсуждается.

Напомним, этой весной заговорили о том, что камеры фотофиксации могут перевести в непрерывный режим работы, чтобы выявлять тех, кто не проходит техосмотр. Нарушителям планировалось отправлять сообщения об уплате штрафа по почте. Новые возможности прописаны в проекте указа президента. Можно предположить, что по такой же схеме поступят и с теми, кто не платит госпошлину за допуск к движению. Так что не исключено, что с лета следующего года после проезда под одной камерой недобросовестный белорусский водитель может получить сразу три «письма счастья»: за превышение скорости, непройденный ТО и неуплаченный дорожный налог.

 
 
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На прошлой неделе премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что уже в середине 2019 года уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра.
 
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