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Дети все чаще обращаются к медикам из-за стресса и неврозов

10.10.2018 13:16 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
В Беларуси снижается уровень заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами среди детей и подростков. Например, в 2013 году было 79 132 таких случая, а в 2017 году — 72 853. Статистика не учитывает заболевания, связанные с употреблением психоактивных средств. Об этом сообщается на сайте Минздрава в обзоре к Всемирному дню психического здоровья, который проходит ежегодно 10 октября.

В том числе снижается количество пациентов в возрасте до 17 лет, которые впервые обратились за психиатрической помощью. С 17 248 случаев в 2013 году до 15 892 в 2017-м. Чаще всего детей и подростков беспокоят расстройства: эмоциональные, психологического развития и поведения.

При этом за последние три года среди несовершеннолетних увеличивается количество обращений к медикам из-за невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств (заболевания, когда психические проблемы скрываются за соматическими симптомами. — Прим. TUT.BY). В 2015 году их было 240,3 на 100 тысяч населения, а в 2017-м — 247,3 случая на 100 тысяч населения.

Число несовершеннолетних, страдающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных средств, с 2013 года уменьшилось на 6,2%, с 15 780 случаев до 14 815 случаев. В ведомстве отмечают, что это связано с внедрением новых методов лечения, профилактики и реабилитации наркологических заболеваний у детей и подростков.

По данным ВОЗ, примерно у 20% детей и подростков в мире есть психические расстройства или проблемы. Около 50% из них возникают в возрасте до 14 лет. Психоневрологические расстройства входят в число самых частых причин инвалидности среди молодых людей. Самоубийство — вторая ведущая причина смерти среди 15−29-летних в мире.

 
 
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В Беларуси снижается уровень заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами среди детей и подростков.
 
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