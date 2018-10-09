Под Мстиславлем поросенок погиб от АЧС - вырезали всех свиней в деревне

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Африканская чума свиней (АЧС) — заразное заболевание. Оно характеризуется большой летальностью у животных. До 1957 года болезнь регистрировали только в Африке (южнее экватора), но в том же году она появилась в странах Европы. К африканской чуме восприимчивы домашние свиньи и кабаны всех возрастов. Источник инфекции — больные и переболевшие свиньи — вирусоносители. Заражение происходит через корм, воздух, укусы блох, клещей. Механическим переносчиком вируса являются люди, домашние и дикие животные, включая птиц, особенно грызуны и насекомые (мухи). Больных свиней лечить запрещено. Вакцин нет. Для человека вирус АЧС не опасен.Когда у одного из жителей Милейково — это в 20 км от Мстиславля и в полутора — от российской границы — пал поросенок, мужчина сам отвез мясо в областную ветеринарную лабораторию, рассказал изданию исполняющий обязанности начальника Мстиславской районной ветеринарной станции Михаил Костенков. Там, мол, определили, что причиной смерти животного стала африканская чума свиней.По словам Костенкова, предотвратить распространение АЧС возможно лишь одним способом — избавиться от свиней. Как и произошло в деревне Милейково.TUT.BY спросил его, какие еще меры были приняты в Милейково и районе после обнаружения АЧС.— Никакого карантина в Милейково не было. Это все, что я вам скажу. Не давать комментарий — мое право, — сказал Костенков по телефону корреспонденту TUT.BY и бросил трубку.Председатель Подсолтовского сельсовета, в который входит Милейково, рассказала, что за все время борьбы с АЧС на территории Беларуси — а это около пяти лет — ранее ни одного случая заболевания у них зарегистрировано не было. Этот — единственный и единичный.И да, свиней пришлось вырезать во всей деревне.— Мы провели весь комплекс необходимых профилактических мероприятий вместе с ветеринарами: сделали подомовой обход, поговорили с жителями, рассказали о заболевании. В соседних деревнях также рассказали о том, что такое АЧС и как его определить, — рассказала Оксана Лисовская.По ее словам, других случаев АЧС не зарегистрировано — распространение заболевания удалось своевременно предупредить. А погибший поросенок — не купленный, он родился тут, в Милейково.Местные жители говорят, что пуск свиней под нож — большой удар по их кошельку. Для многих свиньи — серьезное подспорье, особенно для пенсионеров.— Свиньи, которых пустили в расход, были здоровые. Мясо и сало от подращенных животных положили на хранение, а малых поросят выкинули и закопали. По всем дворам ходила комиссия и давала на подпись бумагу, в которой мы обязывались избавиться от свиней. Раз надо, значит, надо, а куда деваться? — переживает сельчанка Валентина.В последний раз АЧС нашел в белорусских колбасе и сосисках Россельхознадзор — в апреле 2018 года. Из-за этого поставки были ограничены. На Гомельском мясокомбинате тогда рассказали, что им «ничего официально не предъявили». А массовый забой свиней в совхозе-комбинате «Сож» двумя месяцами ранее объяснили модернизацией предприятия. Какова ситуация с АЧС в странах Европы осенью нынешнего года, можно посмотреть здесь.