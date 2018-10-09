Железная дорога – ошибок не прощает!

Железная дорога – источник повышенной опасности! Однако не все граждане соблюдают меры личной безопасности и переходят железнодорожные пути там, где вздумается: и перед движущимся поездом, и под вагонами стоящего состава, а также проходят по железнодорожному полотну, в том числе при прослушивании музыки с использованием наушников. В итоге нарушители создают реальную угрозу не только своей жизни, но и других граждан.





Анализируя ситуацию в данном направлении деятельности приходим к выводу, что пешеходы почему-то абсолютно не желают подчиняться установленным правилам безопасности. Основной причиной гибели граждан под колесами железнодорожного транспорта является нахождение пострадавших в состоянии алкогольного опьянения, а также личная недисциплинированность при нахождении вблизи источника повышенной опасности.

Однако сам факт привлечения к административной ответственности, не всегда действует отрезвляюще на человека, люди по-прежнему продолжают пренебрегать элементарными правилами личной безопасности, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, не редко при этом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, что ведет к потери бдительности вблизи источника повышенной опасности, не осознают тяжесть последствий своих необдуманных действий. Люди, наверное, не осознают, что движущийся железнодорожный состав остановить не так просто. Тормозной путь может быть более километра.

В связи с этим, хотелось бы всем еще раз напомнить элементарные меры личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта:

— пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом специально оборудованными пешеходными переходами, пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

— перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается:

— ходить по железнодорожным путям;

— переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;

— переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;

— переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации;

— на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

— проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.

За нарушение данных правил предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь (проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте) в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин.

Нарушение правил проезда железнодорожного переезда согласно ст.18.15 КоАП Республики Беларусь влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Начальник Ганцевичского РОВД

подполковник милиции А.Г. Ярёменко

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