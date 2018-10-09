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«Работа первичек во многом зависит от их лидеров». В Гродно прошло выездное заседание президиума «Белой Руси»

10.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На заседании президиума рассматривался вопрос о работе Ленинской районной организации областного объединения. Об основных результатах рассказал председатель районной организационной структуры Василий Михно.

«Работа первичек во многом зависит от их лидеров». В Гродно прошло выездное заседание президиума «Белой Руси»

– Работа первичек «Белой Руси» во многом зависит от их лидеров, от того, насколько они ответственные, целеустремленные и активные люди, способные увлечь за собой других. Как правило, такие включены в перспективный кадровый резерв, – подчеркнул председатель областной организации РОО «Белая Русь», председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

«Работа первичек во многом зависит от их лидеров». В Гродно прошло выездное заседание президиума «Белой Руси»

В этом участники заседания смогли убедиться, посетив крупнейшие в районе первичные организации «Белой Руси». В частности, они познакомились с основными направлениями деятельности общественников в Гродненском РУП «Фармация». В рамках изучения опыта работы объединения в сфере образования побывали в одном из домов семейного типа.

Чем сильна «Белая Русь» на промышленных предприятиях, члены президиума увидели на примере ОАО «Молочный Мир». Здесь же и прошло пленарное заседание. С планами и перспективами предприятия познакомила генеральный директор ОАО «Молочный Мир» Марина Аникеева. О роли «Белой Руси» в жизни коллектива вел речь лидер первичной организации, начальник отдела кадров Игорь Новицкий.

Состоялся обстоятельный разговор о реализации уставных задач организации.

– Организационные структуры «Белой Руси» должны принимать самое активное участие в политическом просвещении граждан, в первую очередь молодежи, повышении ее интеллектуального и духовно-нравственного уровня, укреплении духа патриотизма и национального самосознания, – подчеркнула член президиума областной организации РОО «Белая Русь» Мария Бирюкова.

«Работа первичек во многом зависит от их лидеров». В Гродно прошло выездное заседание президиума «Белой Руси»

Эти и другие предложения по совершенствованию работы участников заседания Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» рекомендовано взять на вооружение.

 

http://grodnonews.by

 
 
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На заседании президиума рассматривался вопрос о работе Ленинской районной организации областного объединения. Об основных результатах рассказал председатель...
 
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