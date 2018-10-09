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Сокращают региональную сеть: «Идея Банк» закрывает отделение в Слуцке
10.10.2018 — Разное | Слуцк Город
ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и, в связи с этим, в октябре-ноябре 2018 г сократит свою региональную сеть. Это следует из открытого письма председателя правления банка Елены Папушевой, опубликованного на сайте банка,
В частности, банк информирует, что 6 октября ЦБУ №50 Слуцка войдет в состав ЦБУ №26 Солигорска.
Кроме этого, отделения банка объединятся в Гомеле, Гродно, Могилёве, Витебске, а полоцкое ЦБУ войдёт в состав новополоцкого. Закроются отделения банка в Слониме, Кобрине, Волковыске и Лиде.
На сегодняшний день более 80% услуг, предоставляемых отделениями Идея Банка, доступно в онлайн-банке, поясняется в письме Папушевой.
«Развитие онлайн-банка требует вложения средств для совершенствования программного обеспечения и модернизации материальной части. Таким образом, осуществление таких вложений невозможно при одновременном развитии офлайн- и онлайн-каналов обслуживания клиентов. В связи с этим мы приняли решение осуществить оптимизацию региональной сети и сосредоточиться на дальнейшем развитии онлайн-банка», - отмечается в письме.
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ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и, в связи с этим, в октябре-ноябре 2018 г сократит свою региональную сеть.
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