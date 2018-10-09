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Фанаты БАТЭ предлагают установить памятник Капскому возле «Борисов-Арены»

10.10.2018 14:36 — Разное | KYKY  
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Болельщики футбольного клуба БАТЭ создали петицию с предложением установить памятник руководителю клуба Анатолию Капскому, который ушел из жизни 22 сентября. Петицию отправят Беларуской федерации футбола и БАТЭ. На момент публикации новости петицию подписали 460 человек.

Предлагается поставить памятник лучшему спортивному менеджеру Беларуси в Борисове рядом с «Борисов-Ареной» – стадионом БАТЭ. Анатолий Капский прожил 52 года, из которых почти половину посвятил футбольному клубу. 22 года назад, в 1996 году, благодаря ему БАТЭ получило вторую жизнь – он возродил клуб. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, еще раз – бронзовым призером. В коллекции БАТЭ три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года команда пять раз пробивалась в групповую стадию Лиги чемпионов.

Читайте по теме: «Вместе с ним умрет и беларуский футбол». Борисовчане вспоминают Капского

 
 
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Болельщики футбольного клуба БАТЭ создали петицию с предложением установить памятник руководителю клуба Анатолию Капскому, который ушел из жизни 22 сентября....
 
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