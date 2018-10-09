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За картошку рассчитались ненастоящими рублями. В одном из банков Лиды индивидуальный предприниматель хотел обменять фальшивую купюру

10.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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За картошку рассчитались ненастоящими рублями. В одном из банков Лиды индивидуальный предприниматель хотел обменять фальшивую купюру

В неприятную ситуацию попал ИП из города Ивье. Всё началось с того, что мужчина приехал в Лиду, зашёл в банк для обмена российских рублей на белорусские.

Среди переданной для обмена наличности была купюра в 5000 рублей ЦБ РФ. В ходе проверки сотрудница банка установила, что именно данная банкнота оказалось фальшивой.

Гражданин позже пояснил милиции, что сам даже не думал подделывать деньги. Он является индивидуальным предпринимателем и в данный момент занимается реализацией картофеля. Именно с этим национальным продуктом мужчина поехал в Россию, успешно его там продал, однако покупатели рассчитались в том числе фальшивой банкнотой, о чём гражданин предположить не мог. Сейчас проводится проверка, поддельная купюра изъята, сообщает милиция.

 
 
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В неприятную ситуацию попал ИП из города Ивье. Всё началось с того, что мужчина приехал в Лиду, зашёл в банк для обмена российских рублей на белорусские. Среди...
 
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