Франкенштейн, Зилов и птушница Танька: с кем провести театральный октябрь?

Бенедикт Камбербетч появится перед публикой сразу в двух новых театральных ролях. ТЕАРТ, к сожалению, заканчивается, но еще можно успеть на спектакль из программы Авиньонского фестиваля. Отмененные в сентябре спектакли можно будет увидеть в октябре: на «Саломею» билетов нет, а вот на «Генезис, или происхождение видов» можно купить. Все самые интересные театральные события месяца — в традиционном гиде от AFISHA.TUT.BY.

«Паляванне на сябе» Когда: 10, 11 октября, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 15−17 рублей

Спектакли украинского режиссера Стаса Жиркова отличаются великолепным юмором и особенной сценической реальностью — некое пограничье между сном и явью, тем светом и этим. Белорусским зрителям Жирков знаком, в первую очередь, как режиссер современных текстов. В столице видели его «Любовь людей» и «Папа, ты меня любил?» по пьесам Дмитрия Богославского, поставленные в киевском театре «Золотые ворота». В октябре Жирков выпускает премьеру в Минске, но на этот раз его особенный стиль воплотится в классике драматургии — «Утиной охоте» Александра Вампилова. Правда, режиссер обещает, что это будет история про нас — на трасянцы, с минскими локациями и минскими реалиями.

«Сайгон» Когда: 15 октября, 19.00 Где: Дворец культуры «МАЗ» Сколько: 10−41 рублей

Середина октября — последний шанс увидеть что-нибудь из впечатляющей Международной программы форума «ТЕАРТ». Например, спектакль «Сайгон», который поставила французский режиссер вьетнамского происхождения Каролина Гуиела Нгуен. «Сайгон» — это истории «иностранных вьетнамцев» (так в культуре этого народа определяют тех, кто является вьетнамцем по национальности, но переезжает в другую страну и отказывается от традиций). Режиссер размышляет о том, как геополитические проблемы становятся точкой невозврата и разделяют жизнь маленького человека на до и после. Кстати, в прошлом году спектакль «Сайгон» был показан в программе одного из крупнейших мировых театральных фестивалей — в Авиньоне.

Гастроли театра «С улицы роз» Когда: 21−22 октября, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 9−11 рублей

В октябре на гастроли в Минск приезжает один из самых интересных театров Молдовы: театр «С улицы роз» Юрия Хармелина, выросший из кружка, основанного в 1978 году, и превратившийся в синтез театрального лицея и студии. Встреча обещает быть теплой, потому что коллектив знаком белорусским зрителям по фестивальным показам. В рамках гастролей в Минске можно будет увидеть моноспектакль по роману Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и уменьшенную модель современного общества в трагикомедии «Автобус» .

TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер и TheatreHD: Франкенштейн: Камбербэтч Когда: 23, 24, 30, 31 октября, 19.20; 19.30 Где: кинотеатр «Центральный», кинотеатр Velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл» Сколько: 15−36 рублей

Кажется, единственное, за что критики не распекали недавнего британского «Гамлета» Линдси Тёрнер с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли — это как раз за актерскую работу Камбербетча. Веская причина (а не только беззаветная любовь к Шерлоку), чтобы в октябре увидеть актера сразу в двух новых ролях. Доктор Франкенштейн познает тайну жизни и создает человека из частей трупов. Но, ужаснувшись его уродству, отрекается от этого существа. А искусственный человек начинает преследовать своего создателя… Спектакль «Франкенштейн» демонстрируется в двух вариантах: партнеры (Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер) меняются местами, исполняя то роль доктора-создателя, то его уродливого детища, и обнаруживают неразрывную связь этих образов. Поэтому, когда соберетесь покупать билет, уточните кого в какой роли вы хотели бы видеть.

«С училища» Когда: 24 октября, 19.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 21 рубль

Современный театр позволяет совместить приятное с полезным. Например, если вы придете на спектакль Александра Марченко по пьесе Андрея Иванова «С училища» пораньше, у вас есть все шансы получить бесплатную стрижку от барбершопа Chop-Chop. А еще стать участником действия. Не бойтесь, вы точно будете самым счастливым героем этой истории, в которой птушница Танька влюбляется в своего преподавателя по философии и даже античных мыслителей заставляет плакать кровавыми слезами.

«Жанна» Когда: 25 октября, 19.00 Где: Новый драматический театр Сколько: 12 рублей

Этой осенью в Минске поставят еще один текст Ярославы Пулинович — «Жанна». В творчестве драматурга Пулинович определенно можно выделить яркую женскую линию. Например, в ее известной пьесе «Наташина мечта» шестнадцатилетняя героиня, в спортивном костюме и без переднего зуба, от первого лица рассказывает непростую историю любви девушки из детдома. Главной героине пьесы «Жанна» — пятьдесят. Она успешная, состоявшаяся женщина. Но, в сущности, ее история о том же: любовь становится недостижимой мечтой, и чтобы ты ни делала воплотить ее в жизнь невозможно.

«Интервью с ведьмами» Когда: 26 октября, 19.00 Где: Белорусский государственный театр кукол Сколько: 8 рублей

Белорусский государственный театр кукол с 19 по 26 октября проводит юбилейную неделю, посвященную 80-летию. Спектакли в таких праздничных подборках всегда играются особенно атмосферно. Так что из юбилейной афиши обязательно нужно что-то посмотреть или пересмотреть. Например, черную комедию Евгения Корняга «Интервью с ведьмами», где три инфернальные женщины соединяют в своих высказываниях современность, реальность и сказки братьев Гримм.

«Фантомные боли» Когда: 27 октября, 20.00 Где: Национальный центр современных искусств (Некрасова, 3) Сколько: 9 рублей

На фестивале-конкурсе современной белорусской драматургии «WriteBox» театралы наверняка обратили внимание на молодого режиссера Антонину Алешкевич и то, как точно, уверенно работала она со сложными текстами драматурга Максима Досько. На «WriteBox-2018» и драматург, и режиссер пропали из виду. Но Антонина Алешкевич появилась в октябрьской афише, трансформировав свой дипломный спектакль (для него она тоже выбрала современный материал — пьесу Василия Сигарева «Фантомные боли») в работу, которая начала жить отдельной жизнью вне студенческой аудитории. И если вы следите за новыми именами в белорусском театре, эту постановку стоит посмотреть.

TheatreHD: Король Лир: МакКеллен Когда: 30, 31 октября; 19.30, 20.00 Где: кинотеатр Velcom cinema Silver Screen в ТЦ «Дана Молл», Falcon Club Бутик Кино Сколько: 17−36 рублей

Будем честны, не Камбербэтчем единым славится британская театральная школа. Еще один октябрьский must see для ее поклонников — бенефисная и прощальная роль Иэна Маккеллена в шекспировском «Короле Лире». Критики отмечают особенную пронзительность игры Маккеллена, для которого выход к публике — это расставание. Кроме того, эксперты не скупятся и на похвалы другим актерам, например, отмечают «хищный эротизм» Кирсти Бушелл, которая исполняет роль Реганы.

«Генезис, или происхождение видов» Когда: 30, 31 октября, 20.00 Где: Ок16 (Октябрьская, 16) Сколько: 35 рублей

«Откуда в следующий момент появится актер, и кто вообще этот актер?» — написано на афише нового спектакля Вячеслава Иноземцева и театра InZhest. Этот вопрос очень точно отражает суть происходящего в пространстве модельного участка бывшего цеха, где играют «Генезис…» и где роль исполнить могут и строительные леса, и кран-балка. Тело и место одновременно находятся в конфликте и диалоге. Спектакль появляется из сложного синтеза истории локации, японской мифологии и реальных человеческих историй.