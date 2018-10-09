Минчанам предлагают выйти на пробежку за маму

Городской кросс #БегуЗаМаму проведут 14 октября у Цнянского водохранилища.



Карта предоставлена организаторами

В честь Дня матери пробежать можно одну из трех дистанций: 1,5, 5 и 10 км. Старт на 1,5 км — в 9.45, на 5 и 10 км — в 10.15.

На финише всех бегунов ждет не только медаль, но и открытка для мамы. Тем, кому важно время, на дистанции от 5 км есть возможность получить уникальный номер и чип электронного хронометража, а также сумку финишера с подарками.

Для участия необходимо оплатить стартовый взнос .