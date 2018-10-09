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Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?
Новости Беларуси. Отечественный электросамокат готов к тиражированию. Об этом стало известно на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более 300 компаний из 16 стран.
О таком ноу-хау раньше стоило только мечтать, сегодня – это реальность. К примеру, управлять жалюзи со своего смартфона. Или же, если к вам проберется вор, можно защитить себя и свою семью даже не вставая с дивана.
Александр Бурнос, начальник отдела коммерческой компании:
Об электромобилях говорят уже давно. Более того, эта тенденция становится у нас в стране популярнее. В теории все красиво – на практике до конца отработаны не все детали. Например, зарядные станции. Но и в этой области наука на месте не стоит.
Александр Саванович, директор компании:
Вопрос зарядных станций отныне стал еще актуальнее. Уже нашумевший электросамокат отечественного производства внешне сразу отличается белорусским орнаментом. Полностью он заряжается за 6 часов и можно отправляться в путь.
Кристина Федорович, СТВ:
У этого железного друга 3 режима работы: медленно и экономично, средний расход энергии и динамичный режим с повышенным расходом заряда.
Андрей Подобед, начальник коммерческой компании:
Здесь удивляли на каждом шагу. Вот, например, с виду просто робот, который рисует все, что вы запрограммируете, дирижировал симфоническим концертом в Италии. По заявлению музыкальных критиков, его действия ничем не отличались от профессионала.
Но все же главный слоган форума - Энергетика. Экология и Энергоэффективность.
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Однако о полной готовности белорусов пересесть на экологически чистый вид транспорта пока не приходится. В среднем на 3 жителей – 1 личный автомобиль. Причём с каждым годом цифра машин для личного пользования увеличивается.
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Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?
Новости Беларуси. Отечественный электросамокат готов к тиражированию. Об этом стало известно на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в...
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