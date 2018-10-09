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Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

10.10.2018 14:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отечественный электросамокат готов к тиражированию. Об этом стало известно на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем приняли участие более 300 компаний из 16 стран.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

О таком ноу-хау раньше стоило только мечтать, сегодня – это реальность. К примеру, управлять жалюзи со своего смартфона. Или же, если к вам проберется вор, можно защитить себя и свою семью даже не вставая с дивана.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Александр Бурнос, начальник отдела коммерческой компании:
На сегодняшний день тема «умных домов» востребована. Белорусы задумываются о том, чтобы устанавливать такие системы.
Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Об электромобилях говорят уже давно. Более того, эта тенденция становится у нас в стране популярнее. В теории все красиво – на практике до конца отработаны не все детали. Например, зарядные станции. Но и в этой области наука на месте не стоит.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Александр Саванович, директор компании:
Это зарядная станция паркингового типа. Предназначена для зарядки автомобилей, в нее встроена система считывания карточек, которая позволяет оплачивать.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Вопрос зарядных станций отныне стал еще актуальнее. Уже нашумевший электросамокат отечественного производства внешне сразу отличается белорусским орнаментом. Полностью он заряжается за 6 часов и можно отправляться в путь.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Кристина Федорович, СТВ:
Электросамокат, который проезжает 40 км и заряжается, как мобильник, на самом деле, достаточно прост в управлении. В движение он приводится задним мотор-колесом. Кто знает, быть может, уже через пару лет белорусы полностью пересядут на этот экологически чистый вид транспорта.

У этого железного друга 3 режима работы: медленно и экономично, средний расход энергии и динамичный режим с повышенным расходом заряда.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Андрей Подобед, начальник коммерческой компании:
Максимальную скорость на испытаниях мы развили до 60 км/ч. Мы планируем выйти на ориентировочную стоимость в 2000 белорусских рублей.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Здесь удивляли на каждом шагу. Вот, например, с виду просто робот, который рисует все, что вы запрограммируете, дирижировал симфоническим концертом в Италии. По заявлению музыкальных критиков, его действия ничем не отличались от профессионала.

Но все же главный слоган форума - Энергетика. Экология и Энергоэффективность.

Технология «умный дом», электросамокат и робот, дирижирующий оркестром. Чем удивляли на Белорусском энергофоруме?

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Использование атома в мирных целях – это и есть возможность внедрения эффективных технологий и снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. То есть это и экология, и энергетика.

Однако о полной готовности белорусов пересесть на экологически чистый вид транспорта пока не приходится. В среднем на 3 жителей – 1 личный автомобиль. Причём с каждым годом цифра машин для личного пользования увеличивается.

 
 
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Новости Беларуси. Отечественный электросамокат готов к тиражированию. Об этом стало известно на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, сообщили в...
 
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