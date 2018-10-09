﻿ «Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу

10.10.2018 14:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Период работы в Беларуси нового посла России должен стать самым эффективным и прорывным. Об этом 10 октября шла речь на встрече Александра Лукашенко с главой диппредставительства России в нашей стране Михаилом Бабичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая личная встреча дипломата с Президентом Беларуси. К своим обязанностям официально он приступил в сентябре.

Глава государства рассчитывает на расцвет белорусско-российских отношений во время работы Бабича. Напомним, дипломат наделен дополнительными полномочиями. На службу в Беларуси он прибыл еще и в качестве спецпредставителя президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, что еще раз подчеркивает особый статус партнерства двух государств.

«Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хотел бы, чтобы ваш период работы в дипломатическом ведомстве, посольстве нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены (а у меня именно такое впечатление, что вы именно настроены на такую работу), считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией.

Уверенность моя еще заключается в разговоре с президентом России. Я это не скрываю – мы обсуждали, притом неоднократно вашу кандидатуру. Президент очень много мне рассказывал. И мы твердо договорились, что, наделяя посла России дополнительными полномочиями, президент России обращает внимание всех, что Беларусь – это наиважнейшая сегодня страна, с которой Россия будет выстраивать отношения.

Я как-то недавно говорил, реагируя на разного рода высказывания и даже поведение властей России, я прямо сказал: естественно, что Россия боится и не хочет потерять Беларусь. И я бы точно так, будучи в руководстве России, точно так бы себя вел и переживал за Беларусь, с кем она будет: или она повернет на Запад, или же она будет вместе со своей братской Россией.

Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту – мне, Президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси, когда народ определялся – мы с кем. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения. И сегодня наш народ видит в России бл изкого союзника, страну и народы России, которые всегда придут на помощь при необходимости.

«Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу

Михаил Бабченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Я с первых дней ощутил и внимание, и желание всех коллег сделать так, чтобы период вхождения в обстановку был как можно более коротким и эффективным. Конечно, эта эффективность – это то, какой темп вы задали нам с Владимиром Владимировичем. Потому что частота, глубина и системность ваших встреч, конечно, не дает нам расслабляться. И вот этот темп мы стараемся наполнить реальным содержанием.

«Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией». Александр Лукашенко – Михаилу Бабичу

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Период работы в Беларуси нового посла России должен стать самым эффективным и прорывным. Об этом 10 октября шла речь на встрече Александра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер рок-группы "Наутилус Помпилиус" выступит в Минске с большим концертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика