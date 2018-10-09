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Посольство держит на контроле ситуацию с белорусом, избитым футболистами в Москве

10.10.2018 13:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Москве держит на контроле ситуацию с нашим соотечественником, пострадавшим от хулиганской выходки российских футболистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кокорину и Мамаеву грозят реальные уголовные сроки (читать далее).

Посольство держит на контроле ситуацию с белорусом, избитым футболистами в Москве

После причиненных травм он продолжает лечение в одной из московских больниц.

Сотрудники дипмиссии связались с отделением, где сейчас находится пострадавший. По словам медиков, угрозы для его жизни нет. По факту инцидента заведено уголовное дело. Проводится расследование.

Посольство держит на контроле ситуацию с белорусом, избитым футболистами в Москве

 
 
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Москве держит на контроле ситуацию с нашим соотечественником, пострадавшим от хулиганской выходки российских...
 
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