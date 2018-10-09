МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

1. Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно здесь , чтобы начать пользоваться, авторизируйтесь в «Мой МТС»).

2. Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.

3. Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения. Вместе с подарком вашей маме придёт SMS-поздравление с текстом.

Получить подарок могут все абоненты МТС, кроме пользователей домашнего интернета от МТС. Один абонент может отправить только один подарок на выбор: безлимит интернета или безлимит звонков. Получить подарок можно только один раз. Самому себе сделать подарок нельзя.