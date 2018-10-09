ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери

10.10.2018 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок можно сделать с помощью приложения «Мой МТС». Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:

1. Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно здесь, чтобы начать пользоваться, авторизируйтесь в «Мой МТС»).

2. Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.

3. Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».

Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения. Вместе с подарком вашей маме придёт SMS-поздравление с текстом.

Получить подарок могут все абоненты МТС, кроме пользователей домашнего интернета от МТС. Один абонент может отправить только один подарок на выбор: безлимит интернета или безлимит звонков. Получить подарок можно только один раз. Самому себе сделать подарок нельзя. 

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
"Такого вы не слышали": Змитер Войтюшкевич с песней на стихи Маяковского "Ночь"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика