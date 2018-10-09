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МТС дарит абонентам безлимит мегабайт или минут ко Дню матери
Ко Дню матери абоненты МТС могут подарить мамам минуты или мегабайты для безлимитного общения в сети оператора. Такой подарок
Чтобы подарить маме безлимит интернета или безлимит звонков внутри сети, нужно:
1. Зайти в приложение «Мой МТС» (скачать приложение можно
2. Перейти в Меню/Подарок маме и выбрать один из подарков.
3. Ввести номер мамы в специальной форме и нажать «Отправить подарок».
Безлимитные подарки будут действовать в течение трех календарных дней с момента подключения. Вместе с подарком вашей маме придёт SMS-поздравление с текстом.
Получить подарок могут все абоненты МТС, кроме пользователей домашнего интернета от МТС. Один абонент может отправить только один подарок на выбор: безлимит интернета или безлимит звонков. Получить подарок можно только один раз. Самому себе сделать подарок нельзя.
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Акция продлится с 10 по 16 октября 2018 года.
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