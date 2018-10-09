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В случае аварии на БелАЭС Литва эвакуирует 6 тысяч жителей
В случае крупной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце планируется эвакуировать 6 тысяч человек, проживающих в 30-тикилометровой зоне вокруг АЭС.
Это предусмотрено в обновленном МВД Литвы Плане защиты населения на случай инцидента на БелАЭС в самых неблагоприятных для Литвы обстоятельствах.
"Мы запланировали эвакуацию примерно 6 тыс. жителей", - сказал на пресс-конференции представитель Департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Гяда.
Он подчеркнул, что жители будут эвакуироваться из наиболее опасной 30-тикилометровой зоны только в самом неблагоприятном случае, если произойдет крупная авария, в случае самых неблагоприятных метеорологических условий - если ветер будет дуть с востока на запад.
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В случае крупной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце планируется эвакуировать 6 тысяч человек, проживающих в 30-тикилометровой зоне вокруг АЭС.
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