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Идея Банк закроет свои отделения в ряде регионов

10.10.2018 15:04 — Разное | Партизан  
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ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и в связи с этим в октябре-ноябре сократит свою региональную сеть.

Как следует из открытого письма председателя правления банка Елены Папушевой, опубликованного на сайте банка, центры банковских услуг Идея Банка будут закрыты в четырех городах — Слониме, Кобрине, Лиде и Волковыске. 

На сегодняшний день более 80% услуг, предоставляемых отделениями Идея Банка, доступно в онлайн-банке, поясняется в письме Папушевой.



 
 
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ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и в связи с этим в октябре-ноябре сократит свою региональную сеть.
 
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