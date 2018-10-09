|
Идея Банк закроет свои отделения в ряде регионов
ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и в связи с этим в октябре-ноябре сократит свою региональную сеть.
Как следует из
На сегодняшний день более 80% услуг, предоставляемых отделениями Идея Банка, доступно в онлайн-банке, поясняется в письме Папушевой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО «Идея Банк» намерено сосредоточиться на развитии онлайн-каналов и в связи с этим в октябре-ноябре сократит свою региональную сеть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)