|
"Такого вы не слышали": Змитер Войтюшкевич с песней на стихи Маяковского "Ночь"
10 октября музыкальная рубрика "Такого вы не слышали" представляет Змитера Войтюшкевича с песней "Ночь".
Трек написан на стихи Владимира Маяковского, как и новый альбом музыканта "Люблю", который будет представлен 2 ноября в пространстве "ОК16". Не пропустите.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 октября музыкальная рубрика "Такого вы не слышали" представляет Змитера Войтюшкевича с песней "Ночь".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)