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Крым был обречен: в суде над Януковичем озвучили громкий нюанс
Россия оккупировала бы Крым даже в случае отсутствия скандального письма экс-президента Виктора Януковича, в котором он призвал РФ ввести войска на территорию Украины.
Данное заявление сделал адвокат беглого президента, Александр Горошинский в среду, 10 октября, во время зачитывания дебатной речи в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича, передает "Цензор.НЕТ".
"Путин внес в Совет Федерации предложение использовать войска, ссылаясь на опасность для граждан России и российских военных. На Януковича он не ссылался", – сказал он.
Он также добавил, что на заседании Совета Федерации, на котором принимали решение использовать российские войска в Крыму, "о Януковиче не говорили".
Отмечается, что защита экс-президента заняла такую позицию: что именно было в письме Януковича – неважно. Россия ввела бы войска в Крым независимо от наличия или отсутствия этого письма.
"И вообще неважно, было или не было обращение Виктора Януковича к российским властям. Они все равно приняли бы то решение, которое приняли по факту", – сказал адвокат.
При этом он признал, что тогдашний постпред РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза организации озвучил письмо Януковича, "но оригинал этого письма мы так и не видели".
"Так что анализировать письмо или слова Чуркина каждый может так, как ему хочется. Самого его мы спросить, к сожалению, уже не можем", – добавил Горошинский.
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Россия оккупировала бы Крым даже в случае отсутствия скандального письма экс-президента Виктора Януковича, в котором он призвал РФ ввести войска на территорию...
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