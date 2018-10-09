Крым был обречен: в суде над Януковичем озвучили громкий нюанс

Данное заявление сделал адвокат беглого президента, Александр Горошинский в среду, 10 октября, во время зачитывания дебатной речи в Оболонском суде Киева по делу о госизмене Януковича, передает "Цензор.НЕТ".





"Путин внес в Совет Федерации предложение использовать войска, ссылаясь на опасность для граждан России и российских военных. На Януковича он не ссылался", – сказал он.





Он также добавил, что на заседании Совета Федерации, на котором принимали решение использовать российские войска в Крыму, "о Януковиче не говорили".













Отмечается, что защита экс-президента заняла такую позицию: что именно было в письме Януковича – неважно. Россия ввела бы войска в Крым независимо от наличия или отсутствия этого письма.





"И вообще неважно, было или не было обращение Виктора Януковича к российским властям. Они все равно приняли бы то решение, которое приняли по факту", – сказал адвокат.





При этом он признал, что тогдашний постпред РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза организации озвучил письмо Януковича, "но оригинал этого письма мы так и не видели".





"Так что анализировать письмо или слова Чуркина каждый может так, как ему хочется. Самого его мы спросить, к сожалению, уже не можем", – добавил Горошинский.







