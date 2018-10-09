По данным радио, россияне побывали в Чехии четыре года назад. Один из них, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, после чего поехал в Прагу. Его напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, по данным источников.





Тогда в Чехии Скрипаль должен был встретиться с сотрудниками чешских спецслужб, согласно информации собеседников радиостанции. Точные даты пребывания экс-сотрудника ГРУ в Чехии в октябре 2014 года не указаны.





Представители чешской разведывательной службы не дали комментарий "Чешскому радио".





Что Скрипаль делал в Чехии:





Газета The New York Times сообщала, что Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. Выйдя в отставку, двойной агент продолжал устраивать брифинги для разведчиков в Чехии и Эстонии, а также работать в Испании.





Расследования The Insider и Bellingcat:





Независимые расследователи ранее заявили, что им удалось установить реальную личность и второго предполагаемого отравителя Скрипалей. Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Боширов — полковник ГРУ* и Герой России Анатолий Чепига.





8 октября журналисты сообщили, что Александр Петров на самом деле — военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Мишкин тоже, по свидетельствам источников, был награжден званием Героя России. Кремль отказался комментировать расследования.













Обвинения в отравлении Скрипалей:





Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить в марте этого года в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" по заказу из Кремля, по информации полиции Великобритании. Скрипали впали в кому, но выжили, пришли в себя и сейчас находятся в секретном месте.





Через полгода расследования Британская прокуратура обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении, а также заявила, что они — сотрудники ГРУ*. После этого обвиняемые дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли все обвинения и свою причастность к российским спецслужбам.





*В 2010 году Главное разведывательное управление переименовали в Главное управление Генштаба.



