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СМИ: "Петров" и "Боширов" следили за Скрипалем еще в Чехии в 2014 году

10.10.2018 13:57 — Разное | Партизан  
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Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в химатаке, вели слежку за бывшим сотрудником ГРУ* Сергеем Скрипалем во время его поездки в Чехию в 2014 году, сообщает Český rozhlas ("Чешское радио") со ссылкой на источник в спецслужбах страны в среду, 10 октября.

По данным радио, россияне побывали в Чехии четыре года назад. Один из них, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, после чего поехал в Прагу. Его напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, по данным источников.

Тогда в Чехии Скрипаль должен был встретиться с сотрудниками чешских спецслужб, согласно информации собеседников радиостанции. Точные даты пребывания экс-сотрудника ГРУ в Чехии в октябре 2014 года не указаны.

Представители чешской разведывательной службы не дали комментарий "Чешскому радио".

Что Скрипаль делал в Чехии:

Газета The New York Times сообщала, что Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. Выйдя в отставку, двойной агент продолжал устраивать брифинги для разведчиков в Чехии и Эстонии, а также работать в Испании. 

Расследования The Insider и Bellingcat:

Независимые расследователи ранее заявили, что им удалось установить реальную личность и второго предполагаемого отравителя Скрипалей. Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Боширов — полковник ГРУ* и Герой России Анатолий Чепига. 

8 октября журналисты сообщили, что Александр Петров на самом деле — военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Мишкин тоже, по свидетельствам источников, был награжден званием Героя России. Кремль отказался комментировать расследования.



Обвинения в отравлении Скрипалей:

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить в марте этого года в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" по заказу из Кремля, по информации полиции Великобритании. Скрипали впали в кому, но выжили, пришли в себя и сейчас находятся в секретном месте.

Через полгода расследования Британская прокуратура обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении, а также заявила, что они — сотрудники ГРУ*. После этого обвиняемые дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли все обвинения и свою причастность к российским спецслужбам.

*В 2010 году Главное разведывательное управление переименовали в Главное управление Генштаба.


 
 
Ссылка на источник 26
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Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в химатаке, вели слежку за бывшим сотрудником ГРУ*...
 
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