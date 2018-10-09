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СМИ: "Петров" и "Боширов" следили за Скрипалем еще в Чехии в 2014 году
Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в химатаке, вели слежку за бывшим сотрудником ГРУ* Сергеем Скрипалем во время его поездки в Чехию в 2014 году, сообщает Český rozhlas ("Чешское радио") со ссылкой на источник в спецслужбах страны в среду, 10 октября.
По данным радио, россияне побывали в Чехии четыре года назад. Один из них, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, после чего поехал в Прагу. Его напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, по данным источников.
Тогда в Чехии Скрипаль должен был встретиться с сотрудниками чешских спецслужб, согласно информации собеседников радиостанции. Точные даты пребывания экс-сотрудника ГРУ в Чехии в октябре 2014 года не указаны.
Представители чешской разведывательной службы не дали комментарий "Чешскому радио".
Что Скрипаль делал в Чехии:
Газета The New York Times сообщала, что Сергей Скрипаль сотрудничал с разведкой Испании. Выйдя в отставку, двойной агент продолжал устраивать брифинги для разведчиков в Чехии и Эстонии, а также работать в Испании.
Расследования The Insider и Bellingcat:
Независимые расследователи ранее заявили, что им удалось установить реальную личность и второго предполагаемого отравителя Скрипалей. Напомним, ранее сообщалось, что Руслан Боширов — полковник ГРУ* и Герой России Анатолий Чепига.
8 октября журналисты сообщили, что Александр Петров на самом деле — военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Мишкин тоже, по свидетельствам источников, был награжден званием Героя России. Кремль отказался комментировать расследования.
Обвинения в отравлении Скрипалей:
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить в марте этого года в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" по заказу из Кремля, по информации полиции Великобритании. Скрипали впали в кому, но выжили, пришли в себя и сейчас находятся в секретном месте.
Через полгода расследования Британская прокуратура обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении, а также заявила, что они — сотрудники ГРУ*. После этого обвиняемые дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли все обвинения и свою причастность к российским спецслужбам.
*В 2010 году Главное разведывательное управление переименовали в Главное управление Генштаба.
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Предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые Великобританией в химатаке, вели слежку за бывшим сотрудником ГРУ*...
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