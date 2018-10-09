Ловушка для предпринимателей. Почему бизнесмены пишут Лукашенко

Источником напряженности является письмо МНС. А точнее – возможные правовые последствия исполнения этого документа мелкими предпринимателями.





В объединении предпринимателей не без оснований считают, что исполнение ИП требований налоговиков поставит многих мелких торговцев под штрафы со стороны других уполномоченных госорганов.





С одной стороны, письмо МНС от 03.09.2018 № 3-1-10/01506 содержит вполне логичные требования к ИП уплачивать ввозной НДС по всем товарам, импортируемым в Беларусь, в т.ч. из России и других государств Таможенного союза.





Даже по товарам, приобретенным пред­принимателями в соседних странах за наличный расчет без чеков. Представители налогового ведомства действуют в рамках своей компетенции и основываются на действующем законодательстве, им сложно что-то возразить.





Вызывающая вопросы у предпринимателей норма сформулирована так: «...учитывая, что объектом налогообложения НДС является исключительно факт ввоза товаров с территории, в частности, Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели обязаны производить исчисление и уплату НДС в отношении ввозимых товаров, в том числе и в случае отсутствия кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров».









Ни «Перспектива», ни отдельные активисты не ставят под сомнение право МНС требовать уплаты НДС. Но сам факт документальной фиксации ввоза товара в Беларусь автоматически делает ИП потенциально виновным в неисполнении других правовых норм. Или не делает? Вот на этот вопрос все госорганы пока не готовы отвечать.





РОО «Перспектива» прямо за­прашивает у МНС, Минэкономики, ДФР КГК, МВД разъяснения по поводу приведенной выше выдержки из официального письма налогового ведомства: «...вытекает ли из этого в будущем снятие всякой ответственности с ИП за отсутствие кассовых (товарных) чеков, квитанций или других документов, подтверждающих оплату ввезенных товаров?!»





Вроде ни одно из ведомств полностью игнорировать это обращение не стало. Реакция госорганов последовала, но совсем не такая, какой добивались предприниматели. Минэкономики сообщило, что в законодательство будут внесены изменения, которые упростят жизнь предпринимателям.





Ответ МНС можно сжать до одной фразы: «Налоги надо платить». ДФР КГК перенаправил обращение в МВД. А милиционеры тоже напомнили о необходимости платить налоги.





В итоге ни одно из разъяснений не содержало ответа на поставленные «Перспективой» вопросы. А ведь почему ипэшники так остро реагируют на законное требование МНС?





Помимо налоговой инспекции, вопросы о перемещении товаров ИП имеют право задать ОБЭП, ДФР КГК, таможенные органы. Потенциально есть ситуации, при которых претензии могут быть у структур Минздрава и Белстандарта. И это еще далеко не полный перечень.





И если предприниматель «документально сознается» налоговой во ввозе сумки с товаром и отсутствии чеков, то дальше вопросы о правильности его действий имеют право задать оперативники и другие сотрудники перечисленных органов.





Есть явная перспектива привлечения ИП к ответственности. Ввозил ли он товар и перемещал ли по территории Беларуси? Да, и в этом можно убедиться, посмотрев данные об уплате предпринимателем НДС.





В 80–90% случаев вполне можно утверждать, что товар перемещался «челноками» незаконно, так как не было документов, подтверждающих его приобретение в другой стране Таможенного союза. Ведь большинство российских коллег не в состоянии предоставить нашим ИП даже легальные чеки, зафиксированные системой онлайн-контроля налоговых органов РФ. О более серьезном документальном сопровождении сделок (накладные, сертификаты, копии таможенных деклараций) мы пока даже не говорим.









Уже сегодня белорусского пред­принимателя вполне могут при­влечь к административной ответственности за разовый факт перевозки такого товара.





А после систематической уплаты НДС при ввозе каждой партии появляются правовые основания оштрафовать «чел­нока» за каждую сделку, которую он проводил на протяжении многих месяцев или даже лет. То есть потенциально ИП может получить астрономический штраф, сопоставимый даже не с прибылью за этот период, а со всей суммой выручки.





Очевидно, что подобная перспектива вызывает у мелких торговцев ужас. Проще и разумнее вообще не работать, чем каждым ввозом товара создавать основание для штрафа большего, чем возможная прибыль.