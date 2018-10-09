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За ДТП в Несвижском районе, в котором погибли 2 пешехода, суд наказал двоих водителей
Суд Несвижского района вынес приговор двум водителям, по вине которых погибли два пешехода. Приговор вступил в законную силу. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.
Водитель туристического автобуса Neoplan приговорен к трем годам (ч. 2 ст. 317 УК Беларуси), а водитель легковушки к четырем годам (ч. 3 ст. 317 УК Беларуси) лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Обоих водителей суд лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Напомним,
Спустя несколько минут в этой же полосе ехал Peugeot Partner, 22-летний водитель которого совершил наезд на тело погибшего и находившегося возле него еще одного мужчину из Hyundai, подбежавшего оказать помощь. Последний также скончался.
В ходе следствия установили, что оба водителя не приняли своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, имея техническую возможность.
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В ходе следствия установили, что оба водителя не приняли своевременных мер к снижению скорости движения вплоть до остановки, имея техническую возможность.
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