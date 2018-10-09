Установили рекорд. В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума

Безработица в Беларуси достигла исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных, сообщает Минтруда. Это на 45,1% процента безработных меньше, чем годом ранее. Уровень зарегистрированной безработицы на начало этого месяца в Беларуси составил 0,3%. При этом фактический уровень безработицы заметно выше, чем официальный: численность нетрудоустроенных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда, в первом квартале этого года составила 260,6 тысячи человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,5%, в Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,4%, в Минской области − 0,3%, а в Минске − 0,1%.

Напомним, в целом по стране уровень зарегистрированной безработицы на начало сентября этого года составил 0,4%, такой же показатель был на начало августа и июля — также 0,4%, а на начало июня, мая, апреля, марта — 0,5%.

Таким низким число официально нетрудоустроенных, как на начало октября, в Беларуси еще не было. Так, на учете в качестве безработных на начало сентября этого года состояло 16,3 тысячи человек, августа — 16,6 тысячи, июля — почти 17,8 тысячи, июня — 19,8 тысячи, мая — 21,8 тысячи, апреля — 22,9 тысячи, мая — 23,9 тысячи.

На конец 2017-го года в Беларуси было 22,9 тысячи официально нетрудоустроенных, 2016 года — 35,3 тысячи, 2015 года — 43,3 тысячи, 2014 года — 24,2 тысячи, 2013 года — 20,9 тысячи, 2012 года — 24,9 тысячи, 2013 года — 28,2 тысячи, 2012 года — 33,1 тысячи, 2009 года — 40,3 тысячи, 2008 года — 37,3 тысячи, 2007 года — 44,1 тысячи, 2006 года — 52 тысячи, 2005 года — 67,9 тысячи, 2004 года — 83 тысячи, 2003 года — 136,1 тысячи, 2002 года — 130,5 тысячи, 2001 года — 102,9 тысячи, 2000 года — 95,8 тысячи.

При этом в Беларуси рекордно выросло число вакансий. Так, на 1 октября этого года наниматели заявили сведения о 79,2 тысячах свободных рабочих мест. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Спрос на работников по рабочим профессиям составил 65,4 процента от общего числа вакансий против 60,3% на 1 октября 2017 года, — уточняют в Минтруда. — Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 октября этого года составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 октября 2017 года — 0,5)».

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях — 0,2, а в Минске − 0,1 безработных на вакансию.

Напомним, в марте прошлого года Александр Лукашенко потребовал трудоустроить к 1 мая всех безработных в стране. Выполнить это поручение не получилось, но число нетрудоустроенных в стране, по официальной статистике, сократилось. Так, на 1 мая прошлого года в Беларуси было 39,8 тысячи официальных безработных. За апрель их число уменьшилось на 3,6 тысячи человек. До этого количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев.

В 2017 году в Беларуси численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 2017 году составила 293,4 тысячи человек. Это на 2,8% меньше, чем в 2016 году.